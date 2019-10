El BNG cree que sería «unha boa noticia» que el PNV se sumase tras el 10N al manifiesto de autodeterminación

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 26/10/2019

El BNG cree que sería «unha boa noticia» que, tras las elecciones generales, el PNV se sumase al documento firmado por doce partidos nacionalistas (entre ellos ERC, JxC, Bildu y el propio Bloque Nacionalista Galego) a favor de la autodeterminación de los pueblos y en contra de un Estado español que ven cada vez más «autoritario y represivo». Como miembro de la ejecutiva nacional del BNG, Bieito Lobeira, junto con Olalla Rodil y Néstor Rego, asistió a la presentación de ese documento que considera indispensable en un contexto político en el que corren peligro tanto los derechos de las naciones como los individuales. «Hai unha tradición histórica de case cen anos na que o nacionalismo galego, vasco e catalán se coordinan, se xuntan e lanzan propostas conxuntas en relación coa estrutura territorial do Estado», subraya Lobeira. Pero cree que en este momento esa unión se hace más necesaria que nunca, no solo porque a su entender estén en riesgo los derechos de las naciones, sino porque también lo están los derechos individuales, «nun contexto que interpretamos como de retroceso nos dereitos civís e democráticos».

El desmarque del PNV, que decidió no firmarlo porque cree que no es el momento para lanzar una propuesta de ese tipo que, además, carece de «espíritu constructivo y/o propositivo», lo enmarca el BNG en intereses de tipo electoral por la cercanía de los comicios generales, si bien los nacionalistas gallegos entienden que la postura del partido presidido por Andoni Ortuzar está clara. «A nós nos consta a súa posición como partido en defensa do dereito de autodeterminación e tamén co que está a pasar en Cataluña e coa sentenza do procés, porque o PNV a fixo pública». Por eso, Lobeira cree que se debe «á dialéctica política interna de Euskadi nun contexto electoral» el hecho de que los nacionalistas vascos no se adhirieran al manifiesto. Y por eso el BNG espera que, tras las elecciones, el PNV se sume a una iniciativa «que está aberta» y a la que puede adherirse cualquier partido cuando lo considere oportuno. El exdiputado nacionalista y miembro de la dirección del BNG reconoce que cada país es diferente, pero que en este momento «temos que camiñar xuntos ante calquera eventualidade, porque nos unen os principios de liberdade e democracia».