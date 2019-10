¿Hay plagio en las universidades gallegas? Los alumnos admiten haber incorporado fragmentos sin citar en sus trabajos, pero pocos dicen haber copiado textos enteros, una práctica que consideran negativa. Eso sí, creen que sus compañeros copian más

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 25/10/2019 19:44 h

¿Los universitarios gallegos copian? Admiten haber usado fragmentos sin citar, una conducta que les parece menos grave que plagiar un trabajo íntegro. Pero también creen que sus compañeros copian mucho más que ellos. Es una de las conclusiones del estudio sobre el plagio académico en el sistema universitario de galicia, una investigación que lleva a cabo la Universidade da Coruña con financiación de la Consellería de Educación y que ha presentado sus primeros resultados.

A través de casi 9.000 encuestas a estudiantes de las tres universidades, de todas las ramas de conocimiento y de grado y máster, la investigación permite dilucidar algunas de las prácticas más extendidas y también las causas del plagio académico. El alumnado de grado, independientemente de la universidad, reconoce que ha incorporado a sus trabajos fragmentos de textos y de apuntes sin citar adecuadamente la fuente, pero la práctica de descargar un trabajo si entregarlo como propio sin hacer modificaciones es una residual. Ocurre lo mismo con los estudiantes de máster, que consideran plagio pasar como propio un trabajo que no han redactado ellos, pero sí dicen incorporar «nalgunha que outra ocasión» fragmentos que no son suyos y que no citan adecuadamente. La copia íntegra es percibida como algo negativo, pero plagiar fragmentos no se considera una conducta tan grave.

Eso sí, el estudio muestra una diferencia entre la percepción propia y la que hay de los compañeros «a quen atribúen condutas de plaxio ao longo da carreira» y dicen que «o seu grupo de iguais realiza de maneira frecuente a copia parcial de fragmentos sen citar», mientras consideran que ellos mismos no lo realizan.

¿Es que no saben citar? Parece que esa no es la causa. Las encuestas revelan que el profesorado ofrece directrices previas para realizar los trabajos, lleva a cabo un seguimiento con atención individualizada en relación a la citación de fuentes y el proceso de escritura, así como a la motivación, y valoran positivamente las citas correctas.

¿Es entonces que consideran que citar no aporta nada? El alumnado de grado valora positivamente el proceso de citación «en canto lle serve para recoñecer o mérito dos autores orixinais, para remitir ás fontes orixinais e para apoiar os seus argumentos», aunque no cree que citar sirva para demostrar que ha aprendido de manera adecuada o para generar discusión. Además, el alumnado de máster dice que citar es más un requisito universitario que una cuestión educativa.

Entonces, ¿por qué? Las encuestas repiten fundamentalmente dos posibles causas: la falta de tiempo y la sobrecarga de trabajo. El alumnado en etapa de máster apunta a un tercer factor: la facilidad y la comodidad de acceso al material a través de Internet. Ni el desconocimiento de la normativa ni la gravedad de las sanciones son causas relevantes para los estudiantes universitarios de Galicia.