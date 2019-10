Cuando la picadura de una avispa resulta mortal

0

22/10/2019 13:43 h

Se calcula que apenas un 3% de la población sufre una reacción generalizada y grave ante la picadura de una abeja o una avispa. La tasa de mortalidad provocada por esta respuesta alérgica es baja, en torno al 0,08 por cada millón de habitantes, lo que supone entre 3 y 5 muertes al año en España. Son datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Sin embargo, el mismo organismo informaba hace pocos meses de que en los últimos tres años han aumentado en el país las muertes provocadas por picaduras de estos himenópteros, siendo la Cornisa Cantábrica y Galicia las zonas más afectadas. La mayor presencia de avispas, con especial atención a la expansión de la presencia de la velutina, estaría detrás de este fenómeno. Estos son algunos de los casos que han trascendido en el último lustro. El más reciente, la semana pasada en Ferreira de Pantón.

AGOSTO DEL 2014

Cuntis. Una mujer de unos 86 años falleció en una finca próxima a su casa en A Ermida (Cuntis - Pontevedra) tras sufrir múltiples picaduras de avispas en varias zonas del cuerpo y sufrir una reacción alérgica a las mismas. Los sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida. No llegó a determinarse si se trató de una ataque de avispa común o velutina, manejándose incluso que pudieran ser ambos tipos de insectos, por lo que no se descarta que fuese la primera víctima mortal de la avispa asiática en Galicia.

OCTUBRE DEL 2015

Cariño. Vicente Martínez, un marinero jubilado de 67 años, fue picado por una velutina durante la recogida de manzanas en una finca. El hombre era alérgico al veneno de avispa, según se le había diagnosticado tiempo antes tras la picadura de una avispa autóctona. Fue trasladado a un centro de salud, donde falleció.

JULIO DEL 2016

Vigo. Un vecino de Candeán de 59 años murió tras ser picado por varias avispas cuando desbrozaba una finca. El hombre le dijo a su esposa que le habían atacado tres o cuatro insectos y, súbitamente, cayó desplomado al suelo. Sanitarios del 061 intentaron reanimarlo sin éxito. No consta si la avispa era común o asiática.

NOVIEMBRE DEL 2017

O Porriño. Ángel Lorenzo, de 54 años, se encontraba junto con un amigo cortando maleza y un manzano en una finca próxima a su domicilio cuando removió un nido de velutina oculto. Los insectos atacaron a los dos hombres. Lorenzo recibió al menos 25 picaduras y acabó falleciendo por una fuerte reacción alérgica.

JULIO DEL 2018

Viveiro. Félix González Díaz, de 43 años, hacía trabajos de desbroce en una finca de la parroquia viveirense de San Andrés de Boimente cuando sufrió varias picaduras. Sus familiares contabilizaron apenas dos o tres, pocas pero suficientes para provocarle la muerte, a pesar de que un amigo que le acompañaba le administró un antídoto. El hombre ignoraba que pudiese ser alérgico al veneno de los himenópteros. Fuentes municipales y hospitalarias apuntaron a que los insectos que le atacaron fueron avispas autóctonas. La familia del finado, sin embargo, lo atribuyó a velutinas, ya que en la zona del suceso aparecieron varios nidos.

O Porriño. Edelmiro Silva, de 78 años, limpiaba maleza en su finca del lugar de Carracido cuando fue atacado por las velutinas que anidaban dentro de un bloque de cemento, en la pared de un galpón. Cayó desmayado y sus familiares lo encontraron 20 minutos después mientras los insectos revoloteaban a su alrededor. Llamaron a los servicios de emergencias que trataron de reanimarlo pero ya no fue posible.

San Cristovo de Cea. Tercera muerte por veneno de himenóptero en una semana negra. Manuel F. P. trabajaba en su huerta en la parroquia de Parada cuando sufrió la picadura de varias avispas autóctonas. El hombre era alérgico. Acudió a su casa, donde su mujer le inyectó adrenalina pero no fue suficiente. Falleció sin que los sanitarios que acudieron al lugar pudieran hacer nada.

MARZO DEL 2019

Nigrán. Ángel Davila, vecino de Chandebrito (Nigrán - Pontevedra), falleció el 9 de marzo, siete meses después de haber sufrido varias picaduras de velutina mientras ayudaba a su hermano a desbrozar unas fincas. Era el mes de agosto. A los pocos días, el hombre entró en coma y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

En los meses posteriores pasó por varios centros hospitalarios. Finalmente falleció en el Hospital Meixoeiro de Vigo, sin haber llegado nunca a experimentar una mejoría.

OCTUBRE DEL 2019

Pantón. Eduardo Martínez, un agricultor jubilado de 66 años y vecino del lugar de Acedreperdió la vida el pasado viernes 18 por la tarde después de sufrir múltiples picaduras de avispa, posiblemente de velutina, cuando desbrozaba su finca con un tractor. Se cree que golpeó un zarzal donde había un nido y los insectos le atacaron. La autopsia confirmará si se trataba de avispas asiáticas o autóctonas.