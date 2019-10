Denuncian de nuevo al profesor Luciano Méndez por cuestionar el escote de una alumna en clase

0

La Voz de Galicia elisa álvarez

santiago / la voz 22/10/2019 21:20 h

Luciano Méndez, el profesor de la USC suspendido dos meses de empleo y sueldo por hacer comentarios sobre el escote de una alumna en clase, vuelve a ser fuente de polémica. Y exactamente por el mismo motivo. Carmen Carballido, una alumna de primero de Economía, acaba de presentar una queja en el decanato de la Facultad por la situación que vivió este martes por la mañana en una clase de Matemáticas que impartió Luciano Méndez.

Según el relato de los estudiantes que estaban en el aula —que también van a presentar una queja colectiva— y de la propia joven, nada más comenzar la clase el profesor le dijo a Carmen que al finalizar quería hablar con ella. Pero a los dos minutos insistió en que no podía estar con ese escote en el aula, «y siguió: o te vas a la última fila donde no te vea, o te tapas», relata Carmen.

La joven ni siquiera contestó pero el resto de compañeros comenzaron a defenderla. Lejos de amilanarse, el profesor insistió en que «si quería hacer toples o enseñar las tetas era libre de hacerlo, pero fuera de clase». Ante las quejas de los compañeros Méndez siguió afirmando que «prácticamente se le ven los pezones».

En ese momento la joven comenzó a recoger sus cosas para irse. Antes de salir por la puerta Luciano Méndez le recordó que no la estaba echando, «y yo le dije —explica Carmen— no, me voy yo». Al salir de clase la joven comenzó a llorar y acudió a conserjería, en donde relató los hechos, «cuando lo conté una de las personas que estaban allí dijo, ¿es Luciano, no?». Finalmente puso una queja en el decanato y este miércoles la presentarán el resto de los compañeros que estaban en el aula, ya que todos menos uno salieron de la clase en protesta por este nuevo incidente. Además, Carmen pondrá otra denuncia en la oficina de igualdad de género de la USC.

Al Rectorado no le pilla por sorpresa esta situación. En estos momentos analizan la denuncia, y el rector, Antonio López, valora adoptar medidas de forma inmediata de acuerdo con la legislación vigente «que contemplan a suspensión inmediata da actividade docente do profesor afectado pola denuncia». Estas decisiones se tomarán para garantizar el funcionamiento del servicio que presta la institución, «evitar alarma social e contribuír a que, tendo en conta os precedentes, non se repitan estes feitos». Luciano Méndez, por su parte, no quiso hacer comentarios sobre lo ocurrido en el aula.

Sus polémicas no han sido solo en la facultad. El profesor de la USC también saltó a los medios de comunicación por defender la inocencia de los miembros de la Manada, condenados por violación a quince años de prisión.