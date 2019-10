Sanidade creará 407 plazas, 133 de ellas para médicos, y supera los 4.000 millones de gasto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 19/10/2019 20:36 h

El gasto social del presupuesto de la Xunta supera los 7.400 millones. La mayoría se destinan a sanidad, 4.109, una cifra que hace que por primera vez se sobrepase el umbral de los 4.000. El gasto de personal se lleva la mayor partida, 1.755, lo que implica un 3,5 % más que en el 2019 por el refuerzo de plantilla. Este aumento se verá plasmado en el 2020 con la creación de 407 nuevas plazas, 133 de ellas de facultativos y otras 252 de personal sanitario de otras categorías. La primaria, que lleva más de un año en conflicto, tendrá 46 millones más de presupuesto, un 9 % más sin contar la prestación farmacéutica.

Porque el que tampoco deja de crecer es el capítulo de la farmacia. En este caso superará en el 2020 los 1.200 millones de euros. Las recetas que se recogen en las boticas se llevarán más de 739 millones, una cifra muy similar a la del 2019, pero el capítulo de la farmacia hospitalaria sube hasta los 465 millones, ya que los medicamentos innovadores le cuestan cada vez más a la sanidad gallega. Casi seis millones de euros se utilizan para pagar fármacos extranjeros.

El gasto social La Voz de Galicia La Voz

La Consellería de Política Social manejará en el 2020 unas cuentas de 776,1 millones. El departamento que dirige Fabiola García destinará 362 millones a la atención a la dependencia. Y dentro de este capítulo se incluye alguna novedad, como una mayor flexibilidad para que las personas que están esperando una prestación, por ejemplo una plaza en una residencia, puedan optar mientras a otro servicio. También se amplía el catálogo de la teleasistencia, un recurso que hasta el momento incluía básicamente el llamado botón del pánico y que ahora se ha mejorado.

Otra iniciativa dirigida a los mayores son las Casas do Maior que la Xunta puso en marcha a imitación de las casa nido. Este año se habilitaron ayudas para 30, y en el 2020 serán un total de 60, en aquellos concellos pequeños que no cuenten con otros recursos para este colectivo.

Una de las medidas estrella de las cuentas del año que viene es la gratuidad de la guardería para los segundos hijos o sucesivos. Se hará ya a partir de enero en las escuelas infantiles de la Xunta y a partir del 1 de abril en las plazas concertadas en centros privados.

Resto de guarderías

En las municipales, privadas y de entidades sociales, esta gratuidad arrancará el próximo curso. En las cuentas aparecen seis millones para aplicar esta gratuidad en las empresas privadas, y 1,8 para las llamadas casas nido.

Pero ¿cómo se va a articular la gratuidad del segundo hijo en las guarderías que no son de la Xunta? Ahí es donde aún debe trabajar Política Social. Lo que quiere el Gobierno gallego es que la familia no pague nada, lleve a donde lleve a su hijo. Por eso se recoge que la consellería financiará la plaza en función de sus propios precios, por lo que si el coste de la guardería fuese mayor debería asumirlo la administración local o la empresa privada en su caso. En la práctica, la mayoría de las escuelas infantiles municipales han asimilado sus precios a los de la Xunta, por lo que no habría problema. En el caso de las privadas, la intención es establecer una especie de conciertos, pero siempre con los precios de las escuelas públicas.