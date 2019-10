Doscientos intelectuales reivindican los «valores» que el Camino difundió en Europa

0

santiago / la voz 19/10/2019 05:00 h

Doscientos intelectuales y académicos de veinte países se reúnen en Santiago este fin de semana para abordar algunos de los problemas éticos que se plantean en Europa y que son la razón de ser de la plataforma cultural One of us (Uno de nosotros), que preside el exministro Jaime Mayor Oreja. La elección de Compostela no es casual, porque esta organización, compuesta por decenas de colectivos entre los que se encuentran algunas entidades provida españolas, ha querido que el Obradoiro sea su kilómetro cero para difundir los «valores» que defiende desde una posición que ubican en la «prepolítica» y alejada del poder, como describe el exeurodiputado popular, pero que pretende plantar cara en asuntos de actualidad como el aborto o la eutanasia, dos opciones que, dicen, «son un desastre» y rechazan «sin esconderse».

El Camino y su experiencia espiritual al margen de confesiones han servido de inspiración para esta convención, y fueron el tema central de las primeras intervenciones del seminario, en el que participaron el exconselleiro y presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou; el catedrático en Psicología de la Universidade de Santiago, Agustín Dosil; y la académica portuguesa María José Azevedo, que aportó una visión histórica.

Invitado también para abrir la primera jornada estuvo el cardenal Rouco Varela, quien rememoró su etapa como arzobispo de Santiago y la organización de las visitas de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, de las que extrajo varias ideas sobre los retos de Europa y la defensa de la vida «desde la concepción hasta la muerte natural», asuntos en los que dijo compartir los valores de One of us.

Polémica por la bienvenida

A pesar de la intención simbólica que tuvo la organización al elegir Santiago, la presencia de la plataforma generó polémica tras la denuncia de Compostela Aberta, el grupo municipal del exalcalde Martiño Noriega, de que el regidor iba a recibir en el Pazo de Raxoi a esta organización. Efectivamente, el socialista Sánchez Bugallo mantuvo un encuentro informal con Mayor Oreja el pasado verano en el que este le solicitó una bienvenida oficial, a la que supuestamente habría accedido. Al final no llegó a producirse ningún contacto institucional.

El programa continuará a lo largo del día hoy, en el que la referencia intelectual más relevante será el filósofo francés Remi Brague, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona y de Múnich. En las mesas redondas participarán pensadores, filósofos, historiadores, científicos, especialistas en bioética, abogados y periodistas de diferentes organizaciones, porque los dos polos sobre los que se sostiene el encuentro son el mundo académico y universitario y el sector de la comunicación. Mayor Oreja será el responsable de aportar las conclusiones en el cierre de la sesión, que tendrá lugar a partir de las 17 horas en el Hostal dos Reis Católicos.