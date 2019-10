«Con 47 años, el empleo público es mi oportunidad de volver al mercado laboral»

0

18/10/2019 18:35 h

Unos 5.000 opositores se juegan este sábado su futuro en el Campus de Elviña. La Universidade da Coruña (UDC) ha reservado más de medio centenar de aulas para la celebración de varias pruebas. El grueso de esas instalaciones —un total de 52 clases— se han cedido al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para realizar los exámenes de la oposición a los cuerpos generales de la Administración General del Estado. En concreto, la sede coruñesa acogerá dos pruebas: la correspondiente a la categoría C1 —administrativos— y la correspondiente a la categoría C2 —auxiliares—. Están en juego 2.029 y 1.444 plazas respectivamente.

A la una de la tarde comenzará el llamamiento de los aspirantes. Quienes se examinan en Galicia (habrá otras sedes de examen en otros puntos de España) se repartirán por distintas aulas de la Facultade de Informática, la de Economía e Empresa, el edificio de las facultades de Socioloxía y Comunicación Audiovisual y la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos. Los aspirantes a administrativo se enfrentarán a un examen de 90 minutos de duración y quienes opten a un puesto de auxiliar tendrán 70 minutos para realizar la prueba.

Preparación «intensiva» para volver al mercado laboral pasados los 45

Será en esa hora y diez minutos cuando Patricia Álvarez, de 47 años y Licenciada en Geografía e Historia, pondrá a prueba tres meses de preparación intensiva. Para ella, el empleo público se ha convertido en la posibilidad de volver al mercado laboral tras haberlo dejado para criar a dos hijas. «Hace cuatro o cinco años quise volver a trabajar. Empecé a formarme en idiomas: chino, inglés y alemán. Pero no había hueco para mí», explica.

Descartada la docencia en Secundaria, Patricia decidió en el mes de julio prepararse para opositar a la administración general del Estado. «He hecho un intensivo, con tarifa plana en la academia, once horas diarias de estudio, asistiendo a cuatro cursos... Aparqué mi vida tres meses y desaparecí para mi familia. Se acabó mamá para comidas y limpiezas, prácticamente solo he ido a casa a dormir y comer», cuenta esta vecina de la periferia coruñesa.

Para ella, ha sido un reto familiar pero también personal. «Nunca había visto delante una ley. Ha sido un mundo nuevo al que ahora ya no le tengo miedo, lo que me abre más opciones de futuro», reflexiona. Incluso ha ido haciendo amigos vinculados al mundo opositor. «Creo que he crecido mucho personalmente en estos meses», asevera. El momento crucial del examen lo afronta con «serenidad, aplomo y optimismo».

Para pasar al segundo ejercicio de la oposición, Patricia necesitará colocar su examen entre los 2.025 mejores de toda España, según el corte establecido por la comisión permanente de selección. Para la categoría de administrativo se ha establecido en las 2.852 mejores notas.

El Campus de Elviña también será el escenario este sábado de otras pruebas, en esta ocasión de la Agencia Tributaria, las de ingreso, por los sistemas de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera. Casi 400 aspirantes están convocados a las 10 de la mañana en la sede examinadora de A Coruña.