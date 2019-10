Los gallegos no pagarán por el primer millón de euros de las herencias

0

La Voz de Galicia

Santiago 17/10/2019

El Gobierno gallego ha presentado esta mañana las líneas maestras de los presupuestos para el próximo año, con lo que la Xunta cumplirá cuarenta años ininterrumpidos presentando unas cuentas anuales que pasaron de los 10 millones de euros en 1981 a los 10.149 millones que se alcanzan en el 2020. El presidente Feijoo indicó que la Lei de presupuestos estará en el Parlamento antes del 20 de octubre, cumpliendo así con los compromisos legales «e apostando pola certidume». La idea ha sido consolidar el crecimiento a pesar de las «evidentes sinais» de la economía española, aprovechando los efectos de la recuperación en los últimos años para trasladarlo a las familias y los ciudadanos que más utilizan los servicios públicos.

Rebajas fiscales

El presidente Feijoo y los miembros de su equipo fueron adelantando pinceladas de la orientación en las últimas semanas, y el propio jefe del Ejecutivo confirmó algunas medidas fiscales de impacto, como elevar la exención de las herencias entre familiares directos de 400.000 a un millón de euros sin contar con la vivienda habitual, lo que se traduce en que el 99,94 % de los gallegos no pagarán un euro por heredar de sus padres o abuelos. A esta iniciativa se suma la ampliación de las exenciones en la cesión de acciones de las empresas familiares, que no generarán tributos hasta la séptima generación, lo que significa que prácticamente no hay una sola sociedad familiar afecada. Además, se confirma la reducción de impuestos patrimonales para la compra de vivienda en municipios con poca población, que alcanza al 94 % del territorio. Así, la vivienda habitual tendrá un tipo del 5 %, dos puntos menos, mientras que para los menores de 36 años, familias numerosas y discapacitados seguirá siendo cero. Fiscalmente, también tendrá impacto ciudadano la posibilidad de bonificar hasta 1.500 del IRPF que tendrán las familias que realicen obras de rehabilitación en su vivienda que redunden en una mejora de la calificación energética, ya sea el cambio de ventanas, tejados u obras en las fachadas. Finalmente, también tendrán deducciones las becas de los deportistas de alto nivel o las cooperativas.

Prioridades del gasto

La sanidad y los servicios sociales acaparan la mitad de los 300 millones que crecen los presupuestos de Galicia, con lo que el aumento desde comenzó la legislatura en el 2016 es de 1.100, millones, una cifra con la que el conselleiro de Facenda respaldó que se traten de las cuentas «máis sociais» de la historia de la comunidad. En lo que se refiere al 2020, Valeriano Martínez desgranó algunos capítulos de gasto, como los 80 millones destinados a medidas ambientales, 133 para investigación y desarrollo, 251 para el medio rural, 94 para pesca, 178 para la sanidad, 126 para educación, 32 en cultura o 5 en deportes. Entre las partidas que se reparten varias consellerías el Xacobeo acapara 82 millones de euros dispuestos para preparar la cita del siguiente año, y las tres universidades públicas alcanzarán los 441 millones. En el ámbito de la cooperación local, la Xunta presupuestó 147 millones que tendrán como nuevos objetivos el plan de lucha contra la velutina, la ampliación de la cobertura de telefonía 4G a todo el territorio o la constitución de la empresa pública del ciclo del agua.

Empleo y sueldo de funcionarios

El gran cuadro de cifras mantiene para el 2020 el objetivo de que la tasa de desempleo se sitúe en torno al 10 %, lo que supone crear 9.000 puesos de trabajo. E internamente, en el llamado capítulo 1 de personal de la Xunta, habrá una reserva del 3,3 % para salarios. Un 2,2 % se destinarán a la subida anual, que dependerá en última instancia del Estado, y el margen restante se presupuesta para responder a los acuerdos alcanzados por Facenda en los últimos meses con los diferentes colectivos de funcionarios.

Cifras generales

Las cuentas y las medidas fiscales entrarán en vigor el 1 de enero, y supondrán un esfuerzo inversor por habitante de 608 euros, el mayor de España y el doble de la media de las autonomías, según Martínez.Los gastos financieros es uno de los pocos capítulos que caen, un 13 %, que el Gobierno gallego justifica por los menores intereses que se pagarán al acudir a los recursos propios para las inversiones y a la utilización del superávit de los últimos ejercicios. El ahorro acumulado desde el 2015 en intereses es de 700 millones. En términos generales, Feijoo y Martínez destacaron la «prudencia» de unas cuentas que ya han sido avaladas por la Airef, el organismo independiente de responsabilidad fiscal.