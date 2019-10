Profesores de la UNED denuncian que trabajan sin contrato

0

redacción / la voz 16/10/2019 05:00 h

Los profesores-tutores de la UNED se han unido en una asociación para reclamar sus derechos laborales, porque estos docentes son como los becarios de investigación y docencia del año 1986, lo que significa que no tienen contrato, ni nómina, cotización o derechos laborales. En España hay 6.000 trabajadores que legalmente no son tales en esta situación, y en Galicia suman unos 400 entre los cuatro centros principales y sus extensiones, aunque hay diferencias entre unos y otros.

Desde el año 2015, que iniciaron una campaña en Change.org los tutores denuncian su situación, pero ahora no descartan llegar más lejos: «Hemos presentado un escrito al rector, al defensor del profesor, a los ministerios de Trabajo y Ciencia y al Defensor del Pueblo». Lo dice Jaime de la Calle, docente en los centros de Santander, Vizcaya y Vitoria.

Como él, hay sobre unos 200 trabajadores en España que se dedican en exclusiva a ser profesores de la UNED, pero sin ningún derecho añadido.

«Somos trabajadores, incluso tenemos que fichar, y de nosotros depende el 20 % de la nota del alumno»

¿Cómo es posible? La UNED, que tiene unos 160.000 alumnos en toda España, solo tiene PDI (profesor docente investigador) en su sede central de Madrid, que es donde se programan las unidades didácticas, los temarios; en las sedes locales lo que hay son profesores-tutores, que trabajan unas horas a la semana atendiendo las dudas de los alumnos, dando clase cuando corresponde y encargándose de la realización de los exámenes. «Somos trabajadores, incluso tenemos que fichar y de nosotros depende el 20 % de la nota del alumno, pero no se reconoce nuestra condición», explica De la Calle.

Tradicionalmente, la UNED se nutría de profesores de las universidades presenciales, de funcionarios (jueces, por ejemplo) o de trabajadores por cuenta ajena (abogados) que impartían esas horas extras en la universidad a distancia «como una regalía». Pero esa figura cada vez es menos habitual: «Creemos que este tipo de trabajadores sigue siendo mayoría, un 60 % de los tutores, pero no como antes», dice el presidente de la Asociación Profesorado Tutor UNED por su Regulación Jurídico-Laboral. Cada plaza que se necesita en un centro sale a concurso público y es frecuente que se presenten personas de perfiles diferentes, autónomos o profesionales que se dedican en exclusiva a la enseñanza en la UNED.

Esta mezcla de diferentes tipos de docente es lo que impide una regulación general. Pero desde la asociación tienen claro que alguna ha de haber: «Nos regimos por normativas obsoletas, y está claro que tiene que cambiar. Desde el año 2015 todos los candidatos a rector incluyen la regularización de nuestra situación en su programa de una manera más o menos directa. Pero seguimos igual».

Los profesores-tutores entienden que se debe negociar de forma colectiva y en varios niveles: «A los funcionarios no les interesa el contrato como a nosotros, pero se podría solucionar de forma estatutaria y al resto, con una vinculación laboral». Proponen la creación de una figura específica para la UNED de PDI y su inclusión a todos los efectos en el sistema laboral de la universidad española más grande.

«Yo soy profesor en exclusiva de la UNED, pero no soy nada»

Ahora mismo, los profesores cobran con una transferencia (en algunos sitios solo dos veces al año) y les retienen un mínimo para el IRPF. «Yo soy profesor en exclusiva de la UNED -dice De la Calle- pero no soy nada. Le he pedido a la Tesorería General de la Seguridad Social que me diga qué soy, porque ni siquiera puedo hacerme autónomo porque no sé si me pagarían en ese caso».