Llegan los meses de chapa y pintura

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 16/10/2019 17:01 h

En solo dos horas cuatro coches se salieron de la carretera en los accesos a la ciudad de A Coruña. Ocurrió el lunes por la mañana. En otras localidades gallegas sucedió lo mismo. Empiezan los meses del chapista, de la visita al taller para reparar golpes de chapa y pintura. Cuando empieza a llover se origina en el asfalto una mezcla resbaladiza con los restos de residuos acumulados durante el tiempo seco. Gasolina, aceite, barro... «Se forma una capa deslizante muy peligrosa», explica Álvaro Louro, experto en seguridad vial y director de Fisegvi. Advierte que esa es una situación de mucho riesgo porque, además, en los primeros momentos de lluvia la gente sigue circulando como si no hubiera llovido. «El asfalto va absorbiendo esos residuos, pero cuando llueve se empiezan a diluir y aparecen otra vez y la calzada se convierte en una pista resbaladiza», afirma Louro.

Es la época de borrascas, de lluvias, de heladas y, en especial, de falta de visibilidad. Son ingredientes muy perjudiciales para el tráfico, a los que los conductores gallegos deberían estar más que acostumbrados. ¿O quizá no? ¿Se conduce igual con lluvia que con tiempo seco? «Es un gran problema. Hay gente que pone el control de velocidad y no lo toca aunque llueva o aunque disminuya la visibilidad», señala el experto, que está convencido de que «mucha gente no tiene sensación de peligro cuando va en el coche. Solo la tiene si surge un imprevisto y se ve obligado reaccionar. Entonces, es cuando te das cuenta de que la velocidad no era la adecuada y que no puedes frenar a tiempo».

Esa falta de adaptación a las condiciones meteorológicas es uno de los grandes problemas en la carretera. Muchos conductores creen que su coche va a frenar con la misma eficacia de siempre. Pero cuando llueve eso nunca es así, y las curvas ya no son iguales. Tampoco lo es la distancia que se necesita para detener el vehículo si surge un imprevisto.

La lluvia nunca es la causa de un accidente de tráfico, pero hay que adaptarse a ella. No se puede seguir conduciendo como si no hubiera cambiado nada. Y claro que cambia. «Cuando hay mucha agua, el problema es el hidroplaneo o aquaplaning. Y cuando llueve poco el riesgo es esa sustancia resbaladiza que se forma en la calzada», recuerda Álvaro Louro, que añade que con lluvia, los dos pilares básicos de seguridad son el agarre al asfalto y la visibilidad: «Si un conductor tiene menos tiempo para reaccionar porque tiene menos visibilidad y, además, la respuesta del coche se ve reducida por la menor adherencia, el cóctel es perfecto para sufrir un accidente».

Es como conducir con hielo

La velocidad es el elemento que más influye en la aparición del aquaplaning, que hace que un coche se deslice sin control al pasar sobre una lámina de agua, apunta el experto: «Es una situación similar al hielo. Se forma una película por debajo de la rueda, el neumático deja de estar en contacto con el asfalto y ya no hay agarre. Desaparecen la capacidad de frenado y la de giro. Es una cuña que se mete debajo del neumático y es muy peligroso».

Louro recomienda prestar la máxima atención a las embolsamientos de agua en las carreteras. No solo importa tener los neumáticos en buen estado, hay que ir más despacio. ¿Pero hay una velocidad ideal para cuando llueve con mucha fuerza? «Cuando llueve fuerte ir a más de 80 kilómetros por hora es jugártela, sobre todo si hay bolsas de agua. A partir de esa velocidad, las posibilidades de sufrir un aquaplaning aumentan de manera exponencial».

La reducción de la velocidad es, por tanto, esencial con grandes trombas de agua. El razonamiento es que si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo que la huella del neumático está en contacto con el suelo, por lo que pierde capacidad para evacuar el agua. Bajando la velocidad aumentamos el tiempo para reaccionar y le damos oportunidad al coche de que mantenga las condiciones de agarre, explica Louro. «Si yo tomo una curva en seco a 120 por hora, sé que en mojado tengo que tomarla a 100. Tengo que adaptarme a cada circunstancia», advierte al tiempo que explica que en mojado el coeficiente de adherencia disminuye mucho: «Esa merma es la que hace que el coche alargue la frenada y que disminuya el agarre del neumático al asfalto».

Con lluvia, el estado de los neumáticos es fundamental. Pero Louro añade otro aspecto básico: los limpiaparabrisas. Es la gran asignatura pendiente de la seguridad vial: «Las escobillas acumulan porquería y se deterioran con el paso del tiempo, por lo que dejan de limpiar bien y no se ve nada». Y los conductores españoles suspenden en visibilidad y limpieza, pues siete de cada diez han conducido alguna vez con las escobillas en mal estado o con el parabrisas sucio, según un estudio de Fesvial. La empresa especializada Carglass destaca que bajo condiciones de lluvia la visibilidad se reduce debido principalmente «a la perturbación visual en el parabrisas, más que al efecto atmosférico en sí», porque las gotas de agua en el parabrisas distorsionan la luz «y reducen el rendimiento visual del conductor».