Galicia participa en el 500 aniversario de la fundación de La Habana

O Consello da Cultura Galega programa actividades para afondar nunha relación histórica

Con motivo do quinto centenario da creación da cidade da Habana, que se cumprirá o 16 de novembro, o Consello da Cultura Galega (CCG) programa unha mostra, mesas redondas e un congreso de cara a afondar na relación histórica que Galicia mantivo coa capital cubana. «Os nados en Galicia chegaron a ser o 9 % da poboación total da Habana», incide Xosé Manoel Núñez Seixas, vicepresidente do Consello da Cultura Galega.

As actividades comezan xa hoxe na capital cubana, coa inauguración da mostra «O soño cubano da emigración galega», que visibiliza a presenza galega nesta cidade. En preto de trinta paneis pódese descubrir o perfil dos emigrantes e coñecer o espertar dunha conciencia galega en Cuba que explica que agromaran alí boa parte dos símbolos da identidade galega, como a bandeira, o himno e o escudo. A mostra, que se exhibirá no Gran Teatro da Habana, que foi a antiga sede do Centro Galego, estará acompañada o xoves dunha mesa redonda.

