La Xunta, tras el pago parcial de Hacienda: «Non aceptamos nada que non sexan os 700 millóns»

11/10/2019

Al Gobierno gallego la solución dada por el Estado para pagar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta, después de meses de bloqueo, le ha dejado claramente insatisfecho. La guerra abierta con Madrid sigue porque a la Xunta la aprobación de esas entregas apenas le cubre la mitad de su reclamación: 330 de los 700 millones demandados desde julio. «Insistimos en que a Galicia se lle deben 700 millóns de euros e non aceptamos outra solución que pagar todo o importe que se lle debe a esta comunidade», apuntan desde la Consellería de Facenda.

«Se agora non hai impedimento legal para pagar as entregas a conta -argumentan nen Santiago-, non pode habelo para pagar toda a débeda: a mensualidade do IVE que pagaron os galegos en decembro de 2017, e que polo tanto son cartos dos galegos, así como os incentivos polo cumprimento dos obxectivos fiscais», estos últimos comprometidos por el Gobierno de Rajoy, pero que la Administración gallega no ha incluido en sus cuentas para este ejercicio. «Seguen faltando 370 millóns de euros que son de todos os galegos, 200 dos cales están no Orzamento en vigor», añaden.

Con respecto a la mensualidad del IVA, que son esos 200 millones incluídos en los presupuestos gallegos del 2019, la Xunta denuncia que «a ministra incumpre a promesa que lle fixo ao presidente da Xunta en agosto de 2018, cando se comprometeu a transferir as 12 mensualidades do IVE e non só 11».

Facenda ya había anticipado ese temor a que el departamento de María Jesús Montero solo diera una solución parcial a la deuda de las comunidades, pagando las entregas a cuenta pero no el resto de conceptos. Y aunque sigue sin descartar ninguna vía, incluída la judicial, por ahora insiste en el diálogo entre Administraciones para poder cobrar toda lo reclamado: «Volvemos esixir a convocatoria inmediata do Consello de Política Fiscal e Financeira, que leva 14 meses bloqueado polo Goberno, para que o Executivo explique as razóns para non transferir ás comunidades autónomas a totalidade dos cartos que nos corresponden».