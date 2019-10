Un técnico dice que Talgo ordenó borrar las averías del tren de Angrois y la firma lo niega

Tres supervivientes a la tragedia cuentan su historia

Seis años. Para unos, un mundo. Para otros, un suspiro. El tiempo es relativo cuando un segundo basta para cambiar la vida de una persona. Lo saben bien quienes viajaban en aquel Alvia 04155. Pese a las heridas y las secuelas, son afortunados. Hubo 80 pasajeros que nunca podrán contar qué sintieron cuando el tren perdió el control.

Óscar Luis Mateos: «Me quedé ayudando a evacuar a la gente»

Óscar es guardia civil. Viajaba hacia Santiago para disfrutar de las fiestas del Apóstol con un compañero del ejército. «Nos quedamos a las puertas», dice sacando dramatismo al asunto. Tuvo bastante suerte, sus lesiones fueron leves y le dieron el alta esa misma noche. Aunque lo cierto es que no fue al hospital hasta que el resto de heridos habían sido totalmente evacuados: «Nos pegamos el leñazo, pero nos pusimos a ayudar a la gente. No se nos ocurrió salir del vagón. Nos quedamos dentro organizando la evacuación hasta que llegaron las asistencias. Cuando llegó la policía, decidí quedarme a ayudar a las personas que estaban atrapadas. En ese sentido me alegro de haber estado allí».

