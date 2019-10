Dos hosteleros quieren ayudar a la mujer que no puede pagar el rescate de los bomberos

cándida andaluz

; Tras cuatro días tirada en su baño, tiene que pagar 134 euros por ser rescatada por los bomberos Elvira Fernández Pérez, muller con problemas de mobilidade á que o concello lle quere cobrar porque os bombeiros tivérona que rescatar na súa casa a causa dunha caída, despois de levar 4 días tirada no baño Santi M. Amil

Una ourensana se ve incapaz de pagar el coste por ser auxiliada tras cuatro días atrapada en su bañera

Mediodía del 24 de octubre del 2018. La ourensana Elvira Fernández Pérez, de 67 años, acababa de lavarse los dientes en el baño de su casa y solo recuerda que se sentó en el borde de la bañera y se cayó. «Me di un golpe en la cabeza, menos mal que no fue grande», dice. No sabía entonces que tendrían que pasar cuatro días antes de ser rescatada. «Había dejado el móvil en una mesa de la sala de estar y no podía avisar a nadie ni levantarme. Tengo poca movilidad y no sé si serían los nervios, pero no podía moverme», explica. Durante ese tiempo algunos familiares estuvieron pendientes de ella -que vive sola-, enviándole mensajes al móvil y llamando. Fue al pasar varios días cuando una sobrina alarmada avisó a una amiga de Elvira para que se acercase a ver qué pasaba. Y así descubrieron que estaba atrapada. «Durante ese tiempo recuerdo que bebía agua de la alcachofa. Tengo que usar inhaladores y esos días no podía, así que lo que hacía era pedir a Dios que me ayudase y que me diese fuerza para poder llevarlo. Pero no tuve miedo», relata.

