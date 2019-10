Bescansa evita polemizar con Gómez-Reino y dice que se presenta contra la abstención

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 11/10/2019 14:20 h

Carolina Bescana, cofundadora de Podemos y que concurre a las generales del 10N como cabeza de lista de Más País por A Coruña, evitó polemizar con Antón Gómez-Reino, su antiguo compañero de filas y ahora contrincante de Galicia en Común, después de que este arremetiese contra ella y el partido de Errejón por no presentarse en las cuatro provincias gallegas. Sin aludir siquiera a las palabras de Gómez-Reino, la politóloga compostelana manifestó que dio el paso de presentarse «por responsabilidade», para evitar que los votos de los decepcionados con Podemos y otras fuerzas de izquierda se vayan a la abstención y «acaben coas posibilidades de construír un Goberno de progreso en España».

La candidata coruñesa de Más País participó este viernes en un acto con estudiantes de periodismo en la Universidade de Santiago, donde explicó las líneas maestras del programa electoral de Más País, articulado en torno al acuerdo verde por la transición ecológica y el refuerzo de la lucha contra el machismo, sometiéndose a las preguntas de los alumnos.

Argumentó que la propuesta del partido de Íñigo Errejón no nace contra Podemos ni otros partidos de izquierda, sino que es la respuesta a la decepción generada por la falta de acuerdos para formar un gobierno de progreso. Aprovechó el acto también para responder a los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, que ahora se proponen hacer todo lo posible para facilitar que haya un gobierno. «Calquera dos responsables de que estemos de novo en eleccións tenén que explicar por que son posibles agora cousas que no o foron no pasado», reprochó Bescansa, que emplazó a los líderes de los principales partidos a dejen «de tomarlle o pelo á xente», pues entiende que hasta que se impliquen de ver en la gobernabilidad del país están desautorizados para hablar de otras cuestiones políticas.