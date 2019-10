Besteiro, ex secretario xeral del PSdeG, presenta una recusación contra De Lara

0

La Voz de Galicia

redacción 10/10/2019 20:38 h

Un auto parcial y emitido «como represalia». Así califica la defensa de José Ramón López Besteiro, ex secretario xeral del PSdeG, el cierre del caso Garañón firmado por la jueza Pilar de Lara justo el día antes de que el Consejo General del Poder Judicial confirmase la sanción de la magistrada, suspendida siete meses y un día de empleo y sueldo por desatención muy grave y retrasos injustificados en su juzgado. Esa parcialidad que achaca a la jueza es la base del escrito de recusación que Besteiro acaba de presentar en el juzgado de Lugo.

En el escrito en el que se argumenta esta petición de recusación, la defensa de Besteiro expone que tanto este como el exalcalde de Lugo, el también socialista José López Orozco y también acusado por De Lara en el caso Garañón, habían denunciado «las irregularidades, investigaciones prospectivas y retrasos injustificados en la tramitación de elefánticas instrucciones». Y el expediente disciplinario que ha conducido a la sanción a la jueza tiene como origen «las supuestas dilaciones indebidas en el contexto de las numerosas macrocausas que ella instruye, como la Carioca o la Pokémon, en la que fue imputado Orozco, y la presente del Garañón», en la que están investigados tanto Orozco como Besteiro.

Esa sanción a De Lara por parte del Consejo General del Poder Judicial se notificó el 12 de abril, y fue confirmada el 26 de septiembre, un día después de que la magistrada dictase el auto que cerraba la instrucción del caso Garañón. Pero la defensa de Besteiro estima que la jueza no debería haber fimado este auto, puesto que independientemente de la firmeza o no de la sanción «la magistrada ya habría sido en abril sancionada a instancias o por denuncia de los investigados, lo cual es causa de abstención». Esa abstención, expone el escrito, estaría vigente desde abril, y si no se solicitó su recusación antes es porque hasta el 25 de septiembre la jueza «no dictó acto jurisdiccional alguno».

Ese acto jurisdiccional llegó el 25 de septiembre, «el día antes de la reunión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial» para confirmar la sanción impuesta» a la jueza. En esta tesitura, la defensa de Besteiro entiende que hay varias cuestiones que deben llevar a «entender la nulidad del acto dictado y la malicia en la actuación de la instructora hinchando de delitos el mismo, delitos por los que ni tan siquiera ha tomado declaración a los investigados», dice.

Una de esas cuestiones de las que habla el escrito de recusación es que ese auto se ha firmado concurriendo la causa de abstención que supondría haber sido sancionada tras las denuncias de Besteiro y Orozco. Esto supondría que el auto ha sido «dictado en represalia contra los investigados», e incluso «por constituir una evidente venganza en contra de quien ella responsabiliza de su sanción, los políticos encausados en esta y otras causas, podría constituir además un acto con tintes de prevaricación que podría dar lugar a condena incluso penal», argumenta la representación de Besteiro, que dice reservarse el derecho a ejercer acciones legales.

La segunda sería la forma en la que se dictó el auto, «sorpresivamente el día antes de que dicha sanción se confirmase, en previsión de que la notificación pudiese apartarla de la instrucción». La defensa del ex secretario xeral del PSdeG recuerda que la instrucción comenzó hace más de una década, que acumula un año de prórroga «en el que nada se ha hecho ni se notificaba a las partes actuación alguna» y «demostrando una parcialidad inusitada en sus valoraciones, inadmitiendo sistemáticamente las actuaciones y recursos de esta parte, dictando resoluciones en busca del mayor daño posible y destrozando vidas y carreras de personas que nunca se verán resarcidas».