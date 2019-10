Arranca para enfermería el contrato de continuidad que ya firmaron 30 médicos

Enfermeras eventuales cuentan su día a día, sus preocupaciones y las dificultades para conciliar

La sanidad gallega funciona 24 horas 365 días al año, por lo que si un trabajador se encuentra mal de forma repentina hay que buscar sustituto. Las enfermeras eventuales lo entienden. Sin embargo, las cosas podrían hacerse mucho mejor. Sus historias hablan de vivir pegadas a un teléfono, llegar a servicios complicados sin casi experiencia, trabajar en tres hospitales en una misma jornada o hacer malabarismos para criar a sus hijos.

Paula Sánchez, A Coruña

«En un turno de siete horas trabajé en tres hospitales». Cree que el calvario puede acabar. Aprobó las tres oposiciones y en esta última sacó buena nota, así que tiene esperanzas de conseguir una interinidad. Paula lleva diez años como enfermera eventual del Sergas en el área de A Coruña. Durante dos y medio estuvo en las famosas listas pool, creadas para cubrir imprevistos, en donde los que se inscriben ya saben que viven pegados al teléfono. Sin sumar esa época, en siete años y medio acumula 120 contratos, «tengo que decir que he tenido mucha suerte, porque he cogido bajas largas». También ha pasado momentos cuasi esperpénticos. «En un turno de siete horas estaba en el Materno, me llamaron para que fuera a reanimación al Abente y después a urgencias al Canalejo, cuando salí no sabía ni dónde tenía el coche», cuenta. Es madre soltera, así que cuando se planteó su maternidad lo tuvo claro, «si tenía suerte y me tocaba una baja larga, como ha sido, me quedaba, si no me iba a la privada», explica. Y es que una enfermera eventual no puede hacer planes, «te avisan como mucho de un día para otro, o de la mañana para la tarde».

