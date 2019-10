Tráfico quiere exigir casco y chaleco para conducir patinetes eléctricos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 09/10/2019 17:14 h

«El uso del casco debería ser obligatorio para las bicicletas y debe ser obligatorio para los patinetes». El subdirector de Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), Jorge Ordás, dijo este viernes que la DGT siempre ha tenido claro ese aspecto. Explicó que tanto los que van en bicicleta como en patinete «son usuarios vulnerables en sí mismos. Independientemente de que vayan a una velocidad distinta al peatón, son usuarios vulnerables en la vía». Por eso, aseguró Ordás, Tráfico quiere exigir a los usuarios de patinetes eléctricos el uso de casco y de chaleco reflectante, y que se disponga de seguro, una obligatoriedad que la DGT establecería en un segundo paquete normativo posterior a la publicación del real decreto de medidas urbanas que está ya elaborado que solo está pendiente de que se aprueba en un Consejo de Ministros.

El subdirector de Movilidad de la DGT señaló que la obligatoriedad del uso del casco no puede ser automática porque posibiemente sea necesaria una modificación de ley, por lo que esa exigencia no se ha incluido en el real decreto que clasifica a los patinetes eléctricos como vehículos de movilidad personal (VMP) y establece que no podrán superar los 25 kilómetros por hora ni circular por vías interurbanas. Ordás solicitó la concienciación de los usuarios respecto al casco, ya que es algo que Tráfico no va a poder regular de partida.

Ordás confía en que no haya que esperar mucho para que se publique el real decreto de medidas urbanas, pero explicó que «la situación actual», con el Gobierno en funciones, impide su aprobación. Recordó que para su elaboración se tuvo en cuenta la opinión de todo aquel que ha querido intervenir, de tal manera que se han registrado más de 400 alegaciones al proyecto. Recordó que el intento de hacer obligatorio el casco en las bicicletas fue «algo duro de tramitar y no se llegó a conseguir». Ahora, su uso en ciudad solo es obligatorio para ciclistas menores de 16 años.

El responsable de Tráfico dijo que el real decreto va a ser «un paraguas que establecerá unas líneas básicas» sobre el uso de los patinetes en ciudades, y los considerará vehículos, por lo que les será de aplicación el Reglamento General de Circulación. «Es decir, ni se puede conducir bajo los efectos del alcohol ni de las drogas, ni se puede circular con auriculares ni por las aceras», especificó. También adelantó que la velocidad de los VMP deberá estar comprendida entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. Si desarrolla menos de 6 por hora será considerado un juguete, y si lo hace por encima de los 25 kilómetros por hora no será admitido en las ciudades o será considerado ciclomotor.

Durante su participación en la presentación de la campaña Circula con cabeza y aparca con corazón', impulsada por la compañía de micromovilidad Voi y la asociación Aesleme de prevención de accidentes de tráfico, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el subdirector general de de la DGT dijo que al real decreto de medidas urbanas le seguirá un manual con las características técnicas del vehículo de movilidad personal para la circulación, que exigirá un tamaño de rueda mínimo de 8 pulgadas (20 centímetros), una rueda no rígida para evitar el deslizamiento en zonas de pintura en carretera mojada, luces delanteras y traseras, reflectores a los lados, una superficie suficiente para apoyar los pies, un marcador de velocidad, compatibilidad electromagnética y sistema de doble frenado, entre otras cosas. El manual será aprobado dos meses después del real decreto, mediante una resolución del director general de Tráfico.