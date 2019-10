Casado aprende gallego para replicar a Feijoo: «Dejémonos de caralladas de grandes coaliciones»

0

La Voz de Galicia D. Sampedro

Santiago / La Voz 08/10/2019 13:42 h

La fórmula de la gran coalición de PSOE y PP, defendida de manera activa por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, por entender que «resolvería muchísimos problemas», como declaró el pasado septiembre en una entrevista a La Voz, fue enfriada por el presidente de los populares, Pablo Casado, que además utilizó una expresión en gallego que tomó al vuelo en una intervención del acto celebrado en A Coruña el pasado domingo: «Dejémonos de caralladas de grandes coaliciones», manifestó el líder popular, antes de pedirle a su partido que el próximo 10 de noviembre salga a ganar sin pensar en ese tipo de acuerdos.

La dirección nacional del PP rechaza así el planteamiento de la gran coalición esgrimido en todo tipo de foros por Feijoo, que considera que esta fórmula permitiría que los grandes partidos no fueran rehenes de los nacionalistas ni de los populistas. No obstante, Casado no solo empleó la expresión en gallego , sino que la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, saltaba a la arena acto seguido para insistir en dejar de lado dicha propuesta: «No puede haber una gran coalición con los que protagonización un gran claudicación ante Torra», dijo sobre los socialistas.

Por lo que apostó Pablo Casado es por buscar «fórmulas de gobernabilidad» con el PSOE que permitan sacar a España de la parálisis, pero sin entrar a valorar ni grandes coaliciones ni abstenciones técnicas, pues su apuesta es «salir a ganar».

Feijoo, que estaba presente en el acto celebrado en A Coruña, interpretó de otra forma la expresión que Casado tomó del discurso previo del presidente provincial coruñés Diego Calvo, en el que habla en realidad de «trapalladas», como le corrigió desde la primera fila del público el propio presidente de la Xunta y otros dirigentes. El líder gallego, sin embargo, no cree que se haya tratado de un toque de atención a sus comentarios sobre la necesidad de una «gran coalición», sino que interpretó que Casado decía «sí a la necesidad de gobiernos estables y, si es necesario, a coaliciones poselectorales» con las fuerzas constitucionalistas, pero dejando de hablar «de forma constante y continua de coaliciones, de elecciones anticipadas o del número de ministerios que pide uno y que pide otro...». Y, en todo caso, cree que toca trabajar para que el PP sea «la fuerza más votada» y que pueda tomar decisiones activas sobre el desbloqueo político en España.