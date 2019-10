50.000 firmas contra los conductores kamikazes

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 08/10/2019 14:47 h

Un conductor que circula en sentido contrario por una autovía o una autopista es como una bomba que puede estallar en cualquier momento. Quienes se han encontrado con un kamikaze de frente narran un escenario de pánico en el que todo depende de la suerte, porque apenas hay posibilidad de escapar. Y aunque el castigo por este tipo de conductas al volante ya incluyen la prisión, más de 50.000 personas han firmado en Change.org una petición para que se endurezcan las penas contra los conductores que circulan en sentido contrario de manera consciente y que provocan graves accidentes.

Esta movilización surgió tras el caso de Víctor López Casado, un joven de 20 años que murio cuando iba a trabajar a las seis de la mañana del pasado 15 de septiembre al ser embestido de frente por el coche de un conductor que iba borracho y en sentido contrario en la M-50 de Madrid. «Lo que mató a mi sobrino no fue un accidente de tráfico, fue un asesinato, con todas las letras. Porque el conductor culpable se dio la vuelta voluntariamente para circular en dirección contraria y tras esa decisión que tomó conscientemente, lo mató», señala la petición, iniciada por la tía de la víctima.

En Galicia, la conducción en sentido contrario también es un problema. Tráfico calcula que cada mes hay seis o siete casos de conductores que circulan en sentido contrario por las autovías y autopistas gallegas, casi siempre protagonizados por conductores que se confunden en el momento de acceder a esas vías de alta capacidad desde una carretera convencional y lo hacen por el carril de salida en vez del de acceso.

Aunque en la mayor parte de las ocasiones, esos conductores son interceptados por la Guardia Civil antes de que causen un accidente, lo cierto es que en ocasiones no hay tiempo de impedir la tragedia. El último accidente provocado por un conductor en sentido contrario ocurrió la pasada semana en la AP-9, muy cerca del acceso a la autopista desde la ciudad de A Coruña. El conductor se confundió al salir del área de servicio de O Burgo y se estrelló contra dos coches, cuyos ocupantes resultaron lesionados, aunque no de gravedad. Unos agentes de la Guardia Civil que controlaban la entrada de la carvana de camiones que protestaban por el cierre de As Pontes evitaron una tragedia mayor al cortar a la carrera la entrada a la autopista. En los últimos tres años se registraron hasta tres choques mortales de ese tipo, en Coirós, en Guitiriz y en Santiago.

Pese a que la mayoría de esos incidentes son protagonizados por conductores que se confunden, hay un dato preocupante en Galicia que indica que en lo que va de año se han originado más de 3.700 alertas por conducción temeraria, que han sido contabilizadas por el servicio de emergencias del 112 Galicia.

La petición de endurecimiento de penas, que está dirigida al Ministerio de Justicia, ha logrado las más de 50.000 firmas en tres días a través de Change,org, plataforma desde la cual Anna González, viuda de un ciclista que murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga, logró con sus más de 200.000 firmas, una reforma penal para incrementar las penas para quienes huyen del lugar tras provocar un accidente con víctimas.

La promotora de esta petición considera que la seguridad vial debe de ser una política prioritaria de Estado, ya que «la desolación de la muerte súbita de un ser querido en circunstancias que se podían haber evitado, se une la injusticia con la que estos delitos son juzgados a día de hoy». Critica que la pena máxima por conducción temeraria en estos momentos, y «con manifesto desprecio a la vida de los demás», se pague con un máximo de cinco años de prisión, mientras que el homicidio doloso no pasa de los 15 años.

Por todo ello, la iniciativa exige que se endurezca el Código Penal en esta materia. En concreto, pide que se modifiquen los artículos referentes a homicidios al volante y contra la seguridad vial. «Matar a una persona por una irresponsabilidad tan voluntaria como la del kamikaze que mató a mi sobrino no puede salir tan barato», lamenta, recordando que nadie está a salvo de ser víctimas de uno de esos conductores.