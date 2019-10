Paro, precariedad laboral y economía, el trío que le quita el sueño a los gallegos

0

La Voz de Galicia susana luaña

Santiago / la voz 07/10/2019 04:00 h

Hay una constante en los resultados de los estudios demoscópicos desde hace décadas, y es que la principal preocupación de los ciudadanos es el desempleo. También lo es en la última encuesta de Sondaxe. A la pregunta de cuáles son los principales problemas de Galicia en este momento, un 60,2 % dice que el paro, seguido de la precariedad laboral (25,6 %), la sanidad (23,3 %), la economía (14,8 %), el envejecimiento de la población (14,1 %) y la política (13,5 %). Cuando la pregunta se centra en los problemas particulares que sufre el encuestado, resulta que el paro, la calidad del empleo, la economía y la falta de tejido industrial superan el 50 % de los votos; es decir, que la situación económica y el trabajo son los principales quebraderos de cabeza de los gallegos, que por primera vez ponen la crisis industrial entre los problemas relevantes de la comunidad. La sanidad, otro clásico en las encuestas, se sitúa en tercer lugar, y a diferencia de lo que pronosticó recientemente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que colocó a la política y a los políticos entre los tres primeros problemas de la población, el barómetro de Sondaxe lo relega al sexto lugar en Galicia.

El paro preocupa por igual a los dos sexos, pero la precariedad laboral, la industria, el envejecimiento de la población, el abandono del rural y los incendios importan más a los hombres que a las mujeres, que centran su atención en la situación de la sanidad, la educación o los problemas sociales. Por edades, el desempleo inquieta más a los que tienen entre 45 y 64 años (el 37,7 % lo reconoce) que a los jóvenes (23,6 %). La sanidad es uno de los principales problemas para los que tienen entre 30 y 44 años y, curiosamente, a los mayores de 65 es a los que menos les preocupa. El cambio climático no figura entre las principales preocupaciones de los gallegos, y hay un porcentaje de ellos (el 4,6 % con más de 65 años) a los que no inquieta ni ese ni otro problema: dicen que nada les quita el sueño. El paro y la crisis industrial preocupan más en A Coruña; la sanidad, en Pontevedra; el envejecimiento de la población, en Ourense, y el estado de la política, en Lugo. Y es en Pontevedra donde una franja de los encuestados (el 2,5 %) se atreve a decir que no sufre por ninguno de los problemas mencionados.

El paro preocupa más entre los habitantes de las poblaciones de tamaño medio; y la sanidad, en las grandes ciudades. Por profesión, el paro le importa menos a los estudiantes, la sanidad le quita el sueño a quien se ocupa de las labores del hogar, y son los autónomos los que más desasosegados están por la política.

¿Y qué partido puede resolver mejor los problemas?

Para reactivar el mercado laboral, los gallegos encuestados por Sondaxe confían, sobre todo, en el Partido Popular. Un 40,7 % de los encuestados creen que es la formación más capacitada para resolver ese problema, seguido del PSdeG, elegido por el 36 % de los que respondieron al sondeo. El paro figura como el principal problema en la encuesta, seguido de la calidad del empleo, y este otro aspecto, el de la precariedad laboral, ya no lo dejarían los encuestados en manos del PP, sino de Ciudadanos (21,7 %), En Marea (18 %) o el BNG (15,2 %). El partido de Rivera es también la opción elegida para resolver los problemas económicos (14 %), mientras que la sanidad la gestionaría mejor el PSdeG (14,5 %). Para la educación, un 11,4 % de los gallegos encuestados confían en Común da Esquerda (nombre del grupo parlamentario de En Marea tras la marcha de Villares), mientras que a la formación liderada por el magistrado en excedencia la ven más capacitada para resolver el abandono del rural (18,4 %).

Las preocupaciones de los gallegos varían ligeramente según sus inclinaciones políticas, o mejor dicho, según el partido al que votaron en las autonómicas del 2016. El paro preocupa en mayor medida a los votantes de En Marea y Ciudadanos, mientras que los que dieron su confianza al PSdeG y al BNG destacan en su inquietud por el estado de la sanidad. A los votantes de Ciudadanos les preocupa el paro, la precariedad, el Gobierno y la vivienda. Sobre los demás problemas no se pronuncian. - - - - -

FICHA TÉCNICA: Ámbito: Galicia. Universo: Población empadronada en Galicia de 18 o más años de edad. Muestra: 1.223 entrevistas. Tipo de entrevista: Técnica mixta; telefónica asistida por ordenador (sistema CATI) y personal asistida por tabletas (sistema HAPI). Afijación de la muestra: Afijación proporcional según provincia y tamaño del hábitat del municipio de residencia. Selección de entrevistas: Para el campo telefónico, selección de hogares mediante semilla de aleatorización de una base de datos telefónica; para el campo personal, sistema de rutas aleatorias en los municipios. En ambos casos cuotas de sexo, edad y ocupación para seleccionar la persona a entrevistar. Error de muestreo: +/- 3,16 %. Trabajo de campo: Del 26 de septiembre al 3 de octubre del 2019. Realización: Instituto Sondaxe.