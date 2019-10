«Dentro de dez anos imos ter unha situación que se aproxima á do xeriátrico»

0

La Voz de Galicia Tamara montero

06/10/2019 05:00 h

«A verdade é que estamos chegando a un momento moi problemático, despois do cal xa non se sabe se se pode reverter esta situación». La situación a la que se refiere Burghard Baltrusch es que no hay suficiente profesorado y personal investigador en formación para tomar el relevo de las jubilaciones masivas en el próximo decenio, tanto en la enseñanza secundaria como en la superior. Eso significa que «dentro de dez anos as universidades galegas imos ter unha situación que se aproxima á do xeriátrico».

El objetivo de la plataforma que se está constituyendo es llevar el debate al ámbito público. «Hai grandes preguntas que hai que facer. Primeiro, pensa a sociedade que as Humanidades aínda son importantes para a súa identidade cultural, para o seu futuro, para educación dos seus fillos?». Y segundo, «quere a sociedade un ensino público que continúe a transmitir os valores humanísticos?». Por eso, la plataforma apuesta por ir ampliando su funcionamiento no solo a los tres campus de Vigo, también al resto de universidades y a los medios de comunicación. El rector, Manuel Reigosa, ya ha participado en la asamblea de esta semana.