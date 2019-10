Pedro Sánchez: «El proyecto secesionista está fracasado y lleno de mentiras»

0

La Voz de Galicia Sofía Vázquez

O GROVE / LA VOZ 06/10/2019 05:00 h

Con una concatenación de frases, el presidente del Gobierno fue claro sobre cómo ve el movimiento nacionalista catalán y su posición ante él: «Los independentistas no saben entender el mundo en que vivimos. En Cataluña los líderes están empeñados en caminar contra la historia». «El proyecto secesionista está fracasado porque es una falacia y está lleno de mentiras». «Una minoría no puede imponerse a una mayoría. No se pueden arrancar identidades que siempre han sido complementarias». «En Cataluña el reto es la convivencia, o sí o sí». Pedro Sánchez hizo estas declaraciones en la clausura del foro La Toja, en el que estaba presente una buena representación de la élite catalana.

Sánchez respondió además al diálogo que los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González mantuvieron en ese mismo escenario el viernes: España, con su sistema de multipartidismo que deciden los ciudadanos con su voto, no puede dar cabida a la opción del bloqueo. «El que pierde no puede bloquear o imponer en los despachos lo que la votación no le ha dado. La única opción no aceptable es el bloqueo porque los votantes deciden la orientación de voto», precisó. Pero es más, señaló que España, «que ha nadado contracorriente y huido de los movimientos reaccionarios, de la xenofobia, del repliegue de fronteras», necesita un gobierno estable. Lamentó también que el Reino Unido se fuera de una Unión Europea que ahora debe reedificar el proyecto europeo, y espera que tanto España como sus socios comunitarios tengan «las mejores condiciones».

Ya en clave electoral, el presidente en funciones consideró necesario impulsar seis transformaciones: la digitalización, afianzar el sistema público de pensiones (puesto en duda por la baja calidad de los salarios), la igualdad de hombres y mujeres (eliminando todas las barreras y techos de cristal), la exclusión social (una de las causas del nacimiento del nacionalismo catalán, señaló), la reforma fiscal para adaptarla a las necesidades productivas del siglo XXI, y la cohesión territorial porque «son importantes las ciudades, pero también la España rural, y eso significa hablar de financiación autonómica que debe de ir ligada a la estrategia de la repoblación». Pidió un gran pacto de Estado por la educación, «con una financiación mínima que contemple una nueva ley educativa», y advirtió que la transición ecológica es clave porque «nada servirá si no conseguimos revertir el cambio climático. Hace mucho que lo sabemos pero hasta hace poco no tuvimos conciencia. Es ahora o nunca», apostilló.

Con su intervención se clausuró el Foro La Toja, donde se dieron cita empresarios, estadistas, pensadores. Hubo el compromiso de repetir este evento cada año y pensar en los retos del mundo.