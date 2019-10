Escotet insiste: la volatidad económica se combate al reforzar las instituciones

0

La Voz de Galicia Sofía Vázquez

O GROVE / La Voz 06/10/2019 05:00 h

La economía no había conocido una situación igual. La volatilidad de los mercados y la incertidumbre, entremezclados con la guerra de divisas y las tasas de cambio, llegaron para quedarse, afectando a los agentes económicos y provocando pérdida de valor. Pero esta situación se combate con la fortaleza institucional como elemento imprescindible para generar confianza. Con esta contundencia se expresó ayer Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, en el Foro La Toja, en el que también estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Escotet, que hizo un llamamiento a aprender a gestionar la incertidumbre, advirtió que Europa necesita reformas estructurales para reactivar su crecimiento, y ello pasa por más cohesión social, una política fiscal común, abordar la realidad de los sectores productivos de gran madurez (puso el ejemplo del sector alemán del automóvil cuya producción cayó un 19 % en los últimos seis años), superar el déficit de emprendimiento y afrontar la economía digital, ganar la batalla de la caída demográfica y reposicionar el continente frente al brexit.

En su intervención, que escucharon asistentes con peso político y económico suficiente como para hacer fuerza ante instituciones nacionales e internacionales, el principal accionista de Abanca quiso ver el vaso medio lleno porque «la recuperación económica no se puede sustentar solo en inyecciones de liquidez». El contexto de bajos tipos de interés, (se mantienen en negativo desde hace 53 meses y prevé que sigan bajos al menos los próximos 5 años) las empresas deben aprovecharlo para acortar la brecha de la digitalización. Advirtió, no obstante, que Estados Unidos destina 34 veces más recursos al año que España en materia de I+D, y que el resto de países del entorno también multiplican las inversiones españolas, en el entorno de los 15.000 millones anuales.

Aunque con matices, Escotet respaldó una política de inmigración selectiva que sepa distinguir el talento y el nivel de capacitación de las personas, al tiempo que encauce los procesos migratorios. Aseguró que América Latina, por afinidad cultural con España, puede aportar talento que podría así reducir el grave problema de natalidad que existe en el país: la tasa de fertilidad es casi la mitad de la tasa de reposición.

Sobre las llamadas bigtech (plataformas tecnológicas que han cambiado las reglas de juego de competencia frente a la banca), Escotet lo tiene claro: Google, Facebook, Apple Card y Amazon tienen 567.000 millones en liquidez, con lo que cuentan con una capacidad absoluta para transformarse y, en este contexto, «no pueden continuar las asimetrías frente a los nuevos intervinientes» porque no intervienen con las mismas reglas de juego en Occidente.

Al finalizar su ponencia, Escotet se mostró convencido de que «estamos lejos de una sociedad derrotada» y recordó que si en el 2012 había dicho que apostó por España porque creía que «es una joya», ahora debe añadir que además cree «que Galicia es un tesoro que todos tenemos que cuidar».

Sin «brexit» duro

En el debate «Brexit, ¿hay salida al laberinto?», la vicepresidenta primera del parlamento europeo, Mairead McGuinness, el representante permanente de España en la UE, Juan Pablo García Berdoy, y el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, coincidieron en destacar que se está ante una situación delicada y crítica de la que es necesario salir con un acuerdo», por lo que descartaron que Europa se enfrente a un brexit duro. Apostaron además que aunque el problema es grave, la Unión Europea se fortalecerá.

Feijoo le hace una recomendación a Sánchez: cumplir con el deber de presidente

Después del guante que le lanzó el viernes exigiéndole que abone los 700 millones a Galicia en materia de financiación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo le trasladó ayer a su homónimo estatal, Pedro Sánchez, la petición de manera personal, durante el encuentro de ambos en el Foro La Toja. El titular del gobierno gallego le sugirió que «saque del debate político el cumplimiento del deber del Gobierno central de pagar lo que debe a las comunidades autónomas», y subrayó: «Se lo he pedido no como presidente del PP en Galicia, sino como representante ordinario del Estado en Galicia. Le he aconsejado que no tensione la vida política autonómica y que no caiga en la tentación de que pague una parte y deje a deber el resto», dijo.

Feijoo repasó la deuda que las arcas estatales mantienen con Galicia: entregas a cuenta, IVA del mes de diciembre y los distintos fondos correspondientes al cumplimiento del déficit público. Reveló que la semana que viene el Gobierno en funciones podría tramitar un real decreto ley, que se convalidaría como ley, que dejaría sin deuda a las comunidades autónomas.

El presidente de la Xunta confirmó que también habló con Sánchez de los distintos problemas que ahogan a la industria gallega electrointensiva, donde están en juego 5.000 puestos de trabajo. «Tiene Alcoa como protagonista -dijo-, pero hay otras industrias afectadas como Megasa y Ferroatlántica». Feijoo agradeció que retome las conversaciones para solucionar la situación de As Pontes porque ni el puerto de Ferrol, ni las familias de la comarca, ni los camioneros se pueden levantar un día y encontrarse con que se cierra todo aquel complejo.