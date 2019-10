Alejandra Fernández, experta en violencia de género: «Con el móvil hay jóvenes que más que comunicarse, se controlan»

0

La sociedad gallega sigue sobrecogida por el asesinato de Sandra, María Elena y Alba en Valga, supuestamente, a manos del exmarido de la primera, así como por otros casos que se dieron posteriormente en distintos lugares de España. Es una realidad a la que se enfrenta a diario Alejandra Fernández en su despacho de Ourense, ya que su firma, Alejandra Fernández Abogados, está especializada en violencia de género.

-¿Las mujeres que buscan su apoyo legal responden a un perfil determinado?

-No, es muy variado, y no tiene que ver con la clase social o con el nivel económico, aunque sí suele haber unos puntos comunes: baja autoestima y dependencia económica, porque aunque la víctima tenga trabajo, no es la que toma las decisiones sobre su economía, las toma él y ella las acata. Es, sobre todo, un perfil psicológico. Lo que sí ocurre es que si el nivel social es alto, se denuncia menos, por presión.

-¿Tampoco hay una franja de edad determinante?

-Tampoco, vienen desde menores acompañados de sus madres (y ojo, que digo madres, independientemente de que la víctima sea un chico o una chica), hasta mayores de 60 años. El de las mujeres mayores es un caso curioso, porque lo habitual es que lleven años siendo maltratadas, pero antes no denunciaban porque daban su vida por terminada. Ahora no, ahora esperan a tener los hijos criados para dar ese paso, pero lo dan. Con todo, la franja de edad más común en las víctimas es entre los 40 y los 50 años.

-¿Aumenta la violencia sexual entre los más jóvenes?

-Sí, víctimas y agresores son cada vez más jóvenes, y creo que tiene que ver con el consumo de la pornografía. Siempre hubo abusos sexuales, pero lo habitual es que fuesen individuales, lo de las manadas y las agresiones grupales no era frecuente. Hay estudios que indican que la mayoría de las imágenes pornográficas que nos llegan hacen referencia a violaciones en grupo, vejaciones y otras situaciones violentas. No es normal que haya niños que a los 8 años ya hayan visto pornografía y que la mayoría hayan tenido acceso a ella antes de los 14 años.

-¿Cómo llegan esos casos a su despacho?

-No llegan todos. Hay niñas que salen de fiesta, se emborrachan y son violadas y al día siguiente no quieren contarlo y no presentan denuncia. A las mujeres siempre se nos inculcó el sentido de la culpa, que si tenemos que andar con cuidado, que si hay que hacerse respetar...

-¿Son insuficientes las medidas de tipo jurídico o policial?

-Yo lo tengo clarísimo, aquí se juntan varios factores al margen de que se ponga más dinero, más policía o más medios. Es, sobre todo, un problema educacional, la sociedad sigue siendo muy permisiva. Antes, el maltrato a la mujer se pasaba por alto. Hoy está mal visto, pero hay otras formas de maltrato que, inconscientemente, seguimos permitiendo. Es ese maltrato psicológico a veces sutil, como los comentarios a las mujeres, una mayor exigencia social o el lenguaje que se utiliza, que es muy importante. El hombre a veces ni siquiera es consciente, porque también a ellos les influyen las costumbres y los roles culturales. Un hombre no nace maltratador, se hace maltratador. Tenemos que reeducarnos.

-¿La ley estatal es incompleta?

-No reconoce todavía como víctimas a las que forman parte del entorno familiar, pero hay más, tiene también lagunas que perjudican a colectivos como los transexuales, porque la violencia intergénero no está incluida en la ley, no contabilizan como víctimas en tanto no figure el cambio de sexo en el registro civil.

-¿Usted también percibe en su trabajo un retroceso de los avances feministas entre los más jóvenes?

-Sí, y a veces de una forma gradual, porque se dan formas de control en la manera de vestir o en el uso del móvil que se nos escapan y en muchos casos ni ellos ni ellas son del todo conscientes. Hay jóvenes que más que comunicarse con el móvil, lo que hacen es controlarse. Luego se lo haces ver y te lo reconocen.