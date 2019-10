Detienen en A Zapateira a uno de los miembros de la banda que asaltó varias casas en el último mes

0

La Voz de Galicia

05/10/2019 05:00 h

Varias patrullas de la Policia Nacional acudieron en la medianoche a la calle Oslo, en A Zapateira, tras la llamada de un vecino que vio a través de la cámara que tenía instalada en su vivienda la presencia de dos hombres dentro de su propiedad. El dueño cenaba en Arteixo cuando su teléfono móvil conectado al sistema de seguridad dio la alerta al detectar la entrada en la casa. Pudo verlos en la pantalla y percatarse de que cubrían la cámara con un pañuelo.

De inmediato, llamó al 091 y tres patrullas se desplazaron a la zona. Los Ladrones, ajenos al aviso, continuaron buscando objetos de valor por la vivienda cuando les cayó encima la policía. Cada uno huyó por su lado. El que lo hizo por el jardín fue arrestado. El que eligió el monte, se perdió en la oscuridad de la noche. Los vecinos, que salieron todos a la calle ante el revuelo, confirmaron la presencia de una tercera persona en las inmediaciones. Se trataría de una mujer “bien vestida y que no levanta sospecha alguna”. Los residentes de la zona ya sabían de su existencia desde hace dos semanas, cuando la vieron los días en que habían entrado en otras cuatro viviendas. Se trataría de la encargada de vigilar y señalar a sus compinches las viviendas en las que pueden entrar o no. Merodea por la zona y en cuanto ve que unos propietarios abandonan el inmueble, da aviso a sus compañeros, que son los que entran mientras ella se queda en la calle atenta ante cualquier improviso. Esta pasada noche no le dio tiempo a avisarlos. La Policia llegó de pronto.

Los delincuentes entraron en la vivienda encaramándose a la terraza de la primera planta. Tal y como ocurrió hace dos semanas en otras cuatro casas de la misma calle.

La policía trata ahora de averiguar si el detenido y los huidos están detrás de la oleada de robos que sufre la zona. El presidente de la asociación de vecinos de A Zapateira, Juan Manuel Sánchez-Albornoz agradece la rápida respuesta policial y pide que no se baje la guardia.