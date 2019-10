El BNG lanza a sus candidatos convencido de que el 10-N logrará recuperar la representación en Madrid

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 05/10/2019 13:18 h

Son las cuartas elecciones en apenas cuatro años. Y constituyen una muestra de la inestabilidad política que vive el Estado. El BNG ha lanzado esta mañana a los cabezas de lista de las cuatro provincias con el convencimiento de que recuperará la representación que perdió en el Congreso en el 2015, después de casi dos décadas con escaño en la carrera de San Jerónimo. Eso es lo que apunta la última encuesta de Sondaxe. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha hecho un llamaiento a todos los gallegos para que aprovechen la oportunidad de esta convocatoria para «contar cunha voz propia que os faga valer como país». Junto a la líder nacionalista estaban Néstor Rego, candidato por A Coruña; Carme da Silva, por Pontevedra; Olaia Rodil, por Lugo, y Francisco García, por Ourense. «Non está en xogo o futuro de Sánchez nin o de Casado, nin tampouco vai de duelos o de rencores entre as forzas estatais: o 10 de novembro vai do futuro de Galicia, do futuro do noso sector industrial con miles de empregos en xogo, vai dos mozos que emigran ou que teñen salarios en precario e vai de débeda histórica en infraestruturas e da estafa das peaxes», ha insistido Pontón.

Al igual que en otros procesos electorales, el Bloque se presenta el 10-N como la única fuerza política capaz de sacar a Galicia «da irrelevancia política». Según la portavoz nacionalista, su organización tiene capacidad para lograrlo por «ter as mans libres», sin ataduras. El BNG considera que lo ocurrido en estos últimos cuatro años muestra que nada puede esperarse ya del bipartidismo del PP y el PSOE, salvo discriminación y ninguneo a Galicia. «A vella e a nova política teñen algo en común: o trato discriminatorio a este país», ha dicho Pontón en clara alusión a Podemos, al que acusó de pactar con el PSOE los peores presupuestos que tuvo esta comunidad en décadas. El Bloque considera que Galicia no puede permitirse el lujo de ver cómo se eligen 23 diputados por las circunscripciones gallegas, y que ninguno abra la boca para defenderla, amparando así un constante trato discriminatorio. «Temos que facernos valer como fan outras nacións sen Estado, como os vascos e os cataláns», ha dicho la portavoz nacional.