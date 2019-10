Vuelven al Camino los timos al peregrino

0

La Voz de Galicia j. c.

redacción / la voz 03/10/2019 18:11 h

El fenómeno no es nuevo, pero sí muy desagradable. Un peregrino, preferiblemente solo, maduro y extranjero, es abordado en medio del camino por uno o varios individuos que le piden una ayuda para alguna asociación de ayuda a discapacitados. En realidad, la asociación no existe y el caminante, si rechaza el ofrecimiento, irá viendo como quien le pide la ayuda insiste cada vez con mayor intensidad. Esta mñana, un peregrino escocés fue zarandeado por un grupo de estos estafadores a la altura de Barbadelo, entre Sarria y Portomarín, después de negarse a la limosna. De acuerdo con la versión de un guía que acompañaba a un grupo de británicos, la persistencia y la violencia utilizada en esta ocasión sobrepasó otros episodios similares a los que ha asistido.

La presencia de estos estafadores es conocida por los hosteleros de la zona y por la propia Guardia Civil, que ayer atendió a la llamada del guía pero que no pudo localizar a estos estafadores, que se dieron a la fuga tras el encuentro con la víctima. Llegaron a quitarle la cartera, aunque no se la llevaron. «Nos recomendaron que pusiéramos una denuncia -explica el guía-, pero no hemos podido». Según explica, por la tarde, al llegar al final de la etapa, el cuartel está cerrado, ya que sus efectivos se dedican precisamente a patrullar por el Camino. Y a la mañana siguiente, cuando abre el cuartel, los peregrinos ya han salido a caminar: «Lo que no es razonable es que este señor tenga que coger un taxi para ir a Lugo a poner la denuncia, o que pierda parte de la jornada de sus vacaciones esperando que abran el cuartel», razona el guía. Así que, al menos en esta ocasión, el incidente quedará fuera de las estadísticas, pero no de la memoria del grupo, que se llevará un desagradable recuerdo de su experiencia en el Camino.

Hurtos de la mochila

La petición de estas ayudas es uno de los timos más habituales en este tramo, donde también se han registrado casos de individuos que, mientras uno entretiene a un peregrino, otro le hurta efectos de la mochila. No se trata de incidentes habituales, pero sí episódicos de modo que este grupo de delincuentes se mueven por todo el Camino de Santiago y no solo en Galicia.

Las incomodidades que genera la denuncia, el escaso valor de lo estafado, la enorme movilidad que caracteriza a este grupo de delincuentes y la levedad penal del delito, que muchas veces ni siquiera lo es o resulta imposible de probar, convierte a estas estafas de un problema muy difícil de combatir pero que los profesionales del Camino, guías y hosteleros, consideran muy dañino para la imagen de la Ruta Xacobea.