El techo de gasto de la Xunta recupera los cinco dígitos y se sitúa en 10.160 millones para el 2020

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 03/10/2019 14:00 h

El Gobierno gallego aprobó este jueves el techo de gasto de la Xunta para el año próximo, que recupera los cinco dígitos perdidos hace una década y se sitúa en los 10.160 millones de euros, 311 millones más, lo que supone un incremento del 3,1 % respecto al techo de gasto y al presupuesto del ejercicio en curso. Este es el máximo desembolso no financiero que se propone hacer la Administración gallega para afrontar el año previo al Xacobeo 2021 y en el que toca celebrar las elecciones autonómicas.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijoo, no pasó por alto las dificultades que conlleva esta vez fijar un techo de gasto y elaborar un proyecto de presupuestos, toda vez que el Gobierno central lleva «catorce meses» sin reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera «e non facilitou ningún dato de peche deste ano ou do próximo».

Aun así, el Gobierno gallego optó por seguir adelante y confeccionar unos presupuestos teniendo en cuenta un «marco prudente e realista», que no pasa por alto la desaceleración económica en Europa ni tampoco la inestabilidad política en España. Las previsiones de la Xunta pasan por cerrar el ejercicio del 2019 con una tasa de crecimiento del 2 % del PIB, similar al del conjunto del Estado, y con una tasa de paro 11,4 %. Para el año próximo, el crecimiento estimado caerá ligeramente, situándose en el 1,9%, en línea con el español, mientras que la tasa de desempleo se reducirá hasta el nivel del 10 %.