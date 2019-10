Presión a Endesa; la Guardia Civil evitó una tragedia por el kamikaze de la AP-9; la corriente del Atlántico; y mucho más

0

03/10/2019 09:16 h

Presión a Endesa para que no abandone la actividad en As Pontes. En la reunión que mantuvieron ayer durante varias horas todos los protagonistas de la crisis, Administraciones, representantes de los trabajadores y transportistas reclamaron una transición ecológica justa y que la eléctrica explore todas las vías para que las instalaciones continúen operando. De momento Endesa sostiene que por ahora no es rentable mezclar carbón con otras materias, pero seguirá probando. Hoy el alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, acude a Bruselas para evaluar soluciones en la Unión Europea.

¿En qué podría estar pensando Enel para reconvertir la térmica de As Pontes?. La dueña de Endesa acomete un plan en Italia para buscarle nuevos usos a 23 centrales. Alguna ya es una ciudad del motor, un centro logístico y un enclave turístico. Aquí analizamos el ejemplo italiano.

La situación de la térmica y de otras industrias gallegas es analizada por Uxío Labarta en su artículo «Emergencia industrial»: «No hay excusa para eximir de responsabilidad al Gobierno gallego y al de España, dadas las carencias de sus políticas industriales». También Pinto y Chinto le dedican su tira: así ven el conflicto.

La economía gallega tiene más frentes abiertos. A primera hora de esta mañana hemos conocido que Barreras ha presentado preconcurso de acreedores y ultima la venta al fondo americano Oaktree, que ya ha estado auditando los balances e indagando en las entrañas financieras del astillero. Exige avales de la Xunta y del Gobierno, vía Pymar, para su inversión en el astillero. Mientras, The Ritz Carlton solo dará viabilidad a la empresa para hacerse cargo de su crucero.

Seguimos en Vigo porque hoy está previsto que se firme la venta del Hospital Povisa. La familia Silveira sellaría así el traspaso del centro sanitario a Ribera Salud, de capital estadounidense, mientras los trabajadores celebran estos días asambleas para analizar la situación. Aquí te damos los detalles del acuerdo.

En la columna de opinión «Por qué Vigo parece estar en venta» Diego Pérez dice que «basta repasar la lista de empresas que han ido cayendo en manos foráneas a lo largo de los últimos años para que entren sudores fríos». ´

El Gobierno ya admite un enfriamiento laboral. Y es que ayer conocíamos que hay apenas 3.200 nuevos ocupados en España y que Galicia perdió 7.350 cotizantes en el peor septiembre para el empleo tras la crisis. El Ibex registró ayer la mayor caída en dos años, por el miedo al «brexit» y a una nueva recesión. Escribe sobre este asunto Fernando Salgado en «Gastar menos y ahorrar más».

En el ámbito económico también es noticia que El Corte Inglés entra en el negocio inmobiliario con una nueva división en la empresa; el nuevo modelo todocaminos que aspira a ser superventas de PSA Vigo; y la tienda que abrirá Zara en Madrid, que será la tercera más grande del mundo.

De economía y de política se hablará a partir de hoy en el Foro La Toja que trae a Galicia una reflexión sobre el futuro de Occidente. Políticos, entre ellos Felipe González, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, así como economistas y pensadores debatirán en la isla hasta el sábado.

José Blanco ha fichado por una consultora de intermediación. Será director ejecutivo y contrata junto a él a Antonio Hernando.

La Guardia Civil evitó una tragedia al cerrar la AP-9, por la que iba un kamikaze a la altura de Culleredo que causó un accidente con tres heridos. «Saltamos la mediana y cruzamos a la carrera los carriles para cortar cuanto antes el acceso a la auopista. Era una situación de máximo riesgo», cuentan. Así actuaron.

En la comunidad gallega también son noticia dos herencias. En Ferrol por la pelea judicial de veinte años de cuatro hermanos por un legado (que incluye joyas pero también enseres como un exprimidor y una fregona) de menos de 30.000 euros mientras en Ribadeo se estudia subastar por lotes o al completo la suculenta herencia de un médico, medio millón de euros pero con condiciones.

En Cerdido se buscó ayer al joven coruñés Yago de la Puente, desaparecido tras el Festival de Ortigueira el pasado 14 de julio. Se inspeccionaron casas abandonadas y otros parajes del área de la batida.

La mujer que tenía la cabeza de su novio en una caja timó miles de euros a varios hombres en Vigo. Su forma de operar coincide con la de otros que saqueaban las cuentas de sus parejas en España.

Con Lorenzo causando estragos en Las Azores miramos al Atlántico. La corriente de este océano ya colapsó hace 8.200 años y afectó a Galicia.

¿Cuánta carne roja se puede comer? Polémica en torno al último estudio publicado que contradice las recomendaciones más extendidas.

«Los cuervos se comen hasta 8.000 larvas de avispa asiática en dos días». Alejandro Búa demuestra que pueden ser depredadores naturales de la velutina.

Julián Moreno, coordinador del rescate de Julen: «Lo único positivo fue entregar el cuerpo del niño a sus padres».

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prometió anoche en Valencia que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se aprobarán antes de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.

En el ayuntamiento de Ourense Marinha, de dos años de edad, se ha convertido en la tercera «concejala» del BNG. Mientras espera por una plaza en la guardería, la pequeña va con su madre, la edila Rhut Reza, al Concello.

Desde Vigo te contamos que la naviera Grimaldi desconoce el proyecto de ferri entre la ciudad e Inglaterra. Los promotores no quieren revelar la compañía, pero dicen que es otra de igual apellido.

Desde Moaña nos llega la historia de una navalleira hecha a sí misma. Pilar Fervenza dejó en Vigo su trabajo como vendedora de coches, se compró un barco, aprendió a bucear y ahora es jefa de equipo de los profesionales de la localidad.

Al cine por primera vez a los 105 años. Herminda Gacio Rivas celebró su aniversario de una forma muy especial, estrenando una visita al cine en A Coruña. Fue acompañada por una de sus bisnietas, Paula López.

La carrera electoral hacia el 10N ocupa buena parte del espacio de opinión hoy en La Voz. Analizan y escriben sobre el escenario político Xosé Luís Barreiro Rivas en «Partido a partido: Más País»; Fernando Ónega en «Dios, que no se repita la historia»; Gonzalo Bareño en «Los experimentos de Sánchez»; y Xosé Carlos Caneiro en «Felipe».

Al Lugo se le escurrió ayer la victoria en el descuento ante el Mirandés. Los tres puntos que parecían asegurados se quedaron en uno. El equipo de casa igualó en el 93 el gol de Manu Barreiro tras un penalti decretado por el VAR.

El gran desafío de Ana Peleteiro. La atleta gallega entra hoy (15.40 horas, Teledeporte) en acción en Doha afrontando la calificación del triple salto, una de las pruebas con más nivel del Campeonato del Mundo.

Seguimos en Doha porque la Federación Española de Atletismo ha anunciado su intención de reclamar a la IAAF la voluntad de lograr la repetición de la carrera por el incidente sufrido por Orlando Ortega: «Me han robado una medalla, la IAAF tiene que hacer algo».

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, por la violación de dos mujeres y otros dos intentos frustrados cometidos presuntamente en Madrid en 2017 tras ser puesto en libertad en 2013 por la derogación de la doctrina Parot.