Doce empresas se repartirán el mapa de ambulancias del 061 en Galicia por 166 millones de euros durante cuatro años

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago / La Voz 04/10/2019 05:00 h

El nuevo concurso de ambulancias del 061 ya tiene adjudicatarios. Solo uno de los catorce lotes ha quedado desierto, el que cubre la zona de O Baixo Miño, por lo que tendrá que licitarse de nuevo. La Fundación Pública Urxencias 061 sacó a concurso este servicio para los próximos cuatro años por un importe de casi 185 millones de euros, un 50 % más que el anterior proceso, cuando ascendió a 121 millones. Doce empresas se repartirán los trece lotes adjudicados por un total de 166 millones, a la espera de que se licite el lote desierto.

Lo curioso es que ha desaparecido la empresa que captó la mayor parte del servicio en los cuatro últimos años, Ambuibérica. De hecho ni se presentó. El concurso no estuvo muy reñido porque en cada lote solo había un candidato. Ambulancias Pontevedra será la única adjudicataria que cubrirá dos zonas: O Salnés y Pontevedra, por más de 18 millones de euros en total. El mayor lote se lo lleva una unión temporal de empresas de Servicios Sanitarios de Monforte y otras, por casi 21 millones de euros. El lote de A Coruña supera los 19 millones y la empresa que lo gestionará es Servicios Auxiliares Sanitarios de Urgencia.

El considerable incremento en el precio del concurso, de 121 a casi 185 millones de euros, se debe a dos motivos: por un lado a las problemas que hubo en el anterior, con huelgas de los trabajadores y la amenaza de las empresas de no pagar a sus empleados por las pérdidas acumuladas, y al hecho de que la Xunta haya incluido varias mejoras en el servicio. Y es que se elevará en seis la actual flota de ambulancias medicalizadas hasta llegar a las 16, y se incrementará el número de vehículos de soporte vital básico hasta los 107. Las unidades con base en Pedrafita do Cebreiro y Folgoso do Courel aumentarán su operatividad de 10 a 24 horas. Además, se incorporarán doce médicos y 24 profesionales de enfermería.

Con la licitación de este concurso que, según el 061, discurrió con total normalidad, se pone fin a un conflicto en el que llegaron a producirse más de 400 sabotajes de vehículos durante las negociaciones entre patronal y sindicatos para un nuevo convenio.