En Marea asegura que sí hubo negociaciones con Más Madrid y que incluso se habló de nombres

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 02/10/2019 15:12 h

En Marea asegura que sí hubo negociaciones con Más País para explorar una candidatura conjunta para las elecciones del 10N. El partido de Luís Villares no entiende por qué el equipo de Íñigo Errejón dice ahora que solo atendieron la llamada «por deferencia» y que no les interesaba el acuerdo con En Marea por el escaso rédito electoral que les reportaría. No lo entienden porque, al margen de las intenciones que tuviese Errejón de llegar a un acuerdo o no con el partido gallego,durante cuatro días hubo conversaciones e incluso se llegó a barajar nombres para encabezar la lista.

El partido de Villares insiste en lo que ya dijo públicamente su portavoz, en que fue la imposibilidad de defender los intereses propios gallegos lo que frustró el acuerdo, porque los diputados de En Marea tendrían que tener disciplina de voto y, como dijo Villares en unas declaraciones públicas, «para iso xa tiñamos a experiencia de Podemos».