Valeriano Martínez, sobre el bloqueo de los 700 millones: «Estamos en situación de emerxencia»

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 01/10/2019 10:44 h

La parálisis política del Estado que mantiene bloqueados los fondos de Hacienda a las autonomías está obligando a Galicia a tirar de la deuda para atender servicios y ha empezado ya a erosionar al tejido empresarial con el aumento del tiempo de pago a los proveedores. Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda, lo resumía así en Santiago esta misma mañana: «Estamos nunha situación de emerxencia financieira». El responsable de la política prespuestaria de la Xunta, que ha anunciado que el Gobierno autonómico aprobará este jueves el techo de gasto, ha advertido de que si esta situación no se resuelve de inmediato Galicia entrarará en «profundas dificultades» y ha lamentado que, de momento, Hacienda no ha puesto una solución encima de la mesa.

Valeriano Martínez ha abierto esta mañana un congreso que analiza en Compostela la descentralización y el modelo de financiación, y que reúne a expertos de todo el país, convocados por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE). El conselleiro ha precisado que la solución al bloqueo de las entregas a cuenta, por las que Galicia reclama 700 millones, es una «emerxencia», y que dar con el diseño de un sistema capaz de dar respuesta a las necesidades de los territorios, en cambio, es una «urxencia». Esta comunidad ya lleva tiempo reclamando que la mayor dispersión poblacional y el envejecimiento, que conllevan un claro sobrecoste en la prestación de servicios, ponderen de otro modo a la hora de asignar los recursos. La grave crisis catalana complica aún más el encaje de todas las piezas del puzle.

En su intervención de apertura en el simposio, Valeriano Martínez ha sido muy duro con el actual Ejecutivo en funciones, al que ha acusado de «quebrar a lealdade institucional» por retener los pagos y al que ha recordado que Galicia ha sido una comunidad modélica en el cumplimiento del equilibrio presupuestario. Por eso, ha insistido en la demanda de que existan incentivos para esta comunidad por su buen desempeño fiscal y por haberse sido la única que no se acogió a los mecanismos de ayuda que puso en marcha el Estado. En respuesta a los medios, antes de participar en la jornada, el responsable de Facenda ha anunciado que Galicia, a diferencia del Estado, tratará de proyectar estabilidad y trasladar confianza, de ahí que este jueves la Xunta vaya a aprobar el techo de gasto para el 2020. «O que se falou no debate do Estado da Autonomía», ha dicho el conselleiro en referencia a los anuncios hechos por Feijoo, «irá recollido nos orzamentos». Valeriano Martínez ha insistido en que un presupuesto no solo son cifras, sino también letras, porque también se trata de comunicar «aquelo que queres facer».