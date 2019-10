Francisco Conde comparecerá en el Parlamento por la crisis industrial gallega

0

Susana Luaña

01/10/2019

La crisis industrial gallega, con el parón de Endesa en As Pontes como revulsivo, copará la semana que viene el pleno del Parlamento de Galicia, en el que comparecerá el conselleiro de Industria, Francisco Conde. Los grupos de Común da Esquerda, BNG y Mixto habían pedido la comparecencia del presidente de la Xunta, pero el Gobierno gallego decidió que fuese el conselleiro el que acudiese por ser «quen está facendo as xestións diarias», dijo el portavoz del grupo popular, Pedro Puy.

A la oposición no le sentó bien que no acuda Núñez Feijoo. El portavoz de Común da Esquerda, Manuel Lago, lo llamó «covarde» y Olalla Rodil, del BNG, se preguntó «que ten que pasar neste país para que o presidente dea a cara». Villares, en nombre del Grupo Mixto, pidió la elaboración de un «mapa de transición sostible» y lamentó que Feijoo no compareciese y «mandase» al conselleiro «para que diga o que non fixo» en favor de la industria gallega.

La crisis industrial será el asunto primordial de la sesión más allá del caso de Endesa en As Pontes. La oposición sacó a colación la situación de los astilleros y de las empresas electrointensivas para calificar el proceso (así lo hicieron tanto Lago como Rodil tras la junta de portavoces) como de «imparable desertización industrial».

El PSdeG no se sumó a la petición de la comparecencia de Feijoo porque «a Xunta está en campaña» y según Xaquín Leiceaga, los socialistas no quieren contribuir a alimentar esa campaña a través «dunha confrontación política estéril». Leiceaga animó a los grupos parlamentarios a sumar esfuerzos para dar con una solución a los problemas que sufre la industria gallega, una estrategia conciliadora que trata de evitar que el debate recaiga sobre la gestión del Gobierno central, en la línea que empleó Gonzalo Caballero el lunes.

En el pleno también se someterá a votación el techo de gasto que fijará la Xunta como paso previo a la tramitación de los presupuestos del próximo año. Pedro Puy recalcó que Galicia sigue haciendo los deberes en lo que a cumplimiento de la deuda y pago de proveedores se refiere, si bien reconoció que los 700 millones de euros que adeuda el Gobierno central empiezan a hacerse notar en las cuentas autonómicas.

El Grupo Mixto presentará una iniciativa sobre la contaminación por residuos ganaderos en A Limia; el PSdeG, otra sobre las plazas mir y el BNG, una en torno al último informe sobre la situación del gallego. Habrá, además, distintas intervenciones por la posible venta de Povisa, y el PPdeG hará propuestas a la próxima ley del juego.