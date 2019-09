Piden la comparecencia de Feijoo en el Parlamento por la crisis de Endesa

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 30/09/2019 14:38 h

Siguiendo una iniciativa de Común da Esquerda, los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia (con la excepción del PSdeG, que todavía no decidió su postura) pidieron la comparecencia del presidente de la Xunta para que explique qué actuaciones llevará a cabo para impedir el cierre inmediato de Endesa y garantizar los puestos de trabajo de las 700 familias que dependen de la actividad de la central térmica de As Pontes. La solicitud la dio a conocer la diputada de Común da Esquerda Luca Chao, quien advirtió de que este era un cierre que se venía venir y que su grupo ya había pedido un plan de energías renovables que no se tuvo en cuenta. «Non se pode elixir entre o fin do planeta e o fin de mes», dijo. Chao confirmó que la solicitud de la comparecencia de Feijoo en el próximo pleno había sido avalada por el BNG y el Grupo Mixto de Villares.

El portavoz del grupo popular, Pedro Puy, aplazó cualquier decisión hasta mañana, jornada en la que hay junta de portavoces y en la que se decidirán los contenidos del próximo pleno. Dejó caer que podría comparecer algún miembro del Gobierno autonómico, pero que no tenía por qué ser Feijoo, lo que abre la posibilidad a que lo haga el conselleiro de Economía, Francisco Conde. En todo caso, Puy subrayó que, a su entender, el problema no era si comparecía o no el presidente, sino que la crisis de la industria energética de Galicia ya se había tratao en el debate sobre el estado de la autonomía en el que se le pidió al presidente del Gobierno que garantice el mantenimiento de los empleos. «A oposición o único que fai é enmarañar o debate», puntualizó incidiendo en que la responsabilidad recae sobre el Gobierno de España y que la Xunta «sempre puxo alternativas e estivo aberta ao diálogo».

Por su parte, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, emplazó a Feijoo a llegar a un acuerdo sobre el futuro de la industria gallega «por riba da súa estratexia electoral» y le invitó a sellar una alianza «pola reindustrialización do país».