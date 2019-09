La «estimulante» lección magistral sobre inteligencia artificial de Amparo Alonso Betanzos

0

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 30/09/2019

La conferencia inaugural en el Rectorado de A Maestranza versó precisamente sobre la revolución digital y, en concreto, sobre lo que se denomina «la nueva electricidad». Corrió a cargo de Amparo Alonso Betanzos, coordinadora del Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial (IA) de la UDC y presidenta de la Asociación Española de IA. Lo que se intuía como un discurso técnico, e incluso árido fuera del ámbito académico, fue una brillante lección magistral de accesible entendimiento. Así lo quiso destacar el propio Felipe VI, que, fuera de guion, felicitó a la catedrática por su «magnífica y estimulante» intervención con la que «nos ha abierto los ojos sobre esa realidad imparable».

Bajo el título Inteligencia Artificial: ser o no ser en el siglo XX, Alonso Betanzos diseccionó una disciplina «imprescindible» porque hoy por hoy «cualquier experiencia humana está digitalizada». Este cambio social y tecnológico «sin precedentes» plantea «una oportunidad de mercado», apuntó, pero también «un reto de adaptación social» y muchos desafíos: «Es más fácil que nunca automatizar soluciones, pero también expandir nuevos problemas», dijo.

La formación, la investigación «a la que nuestra sociedad no acaba de dar la importancia que tiene como generadora de riqueza», o la privacidad son algunos retos. Se detuvo en especial en el impacto de la automatización sobre el empleo, puesto que «hará desaparecer entre 4 y 5 millones de puestos actuales en España». La oportunidad está en generar otros en el campo de la IA, donde los sueldos son «un 22 % superiores» y «con menor brecha de género». Sin embargo, hoy por hoy «la demanda de personal es mucho mayor que el disponible» y el descenso de alumnos STEM (Ciencia-Tecnología-Ingeniería y Matemáticas) no para. «Es perentorio que tomemos medidas», dijo para reclamar estos contenidos «desde la escuela primaria» para niños y niñas. «No podemos permitirnos llegar solo a la mitad del talento disponible», subrayó. «España es uno de los países más amenazados por esta cuarta revolución industrial», alertó Alonso antes de indicar que «avanzamos en todos los apartados de la Agenda Digital Europea, menos en uno: el capital humanos». No cambiar equivaldrá a renunciar a un hito para la civilización porque «estar o no estar, ser o no ser, en este siglo será, en gran parte, una cuestión de inteligencia artificial».