Anova desiste de presentarse al 10N

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 30/09/2019 13:54 h

En el 28A fue porque no lograron un acuerdo con Unidas Podemos para que incluyese a militantes de Anova en las listas, y ahora, porque fracasó la llamada del partido de Beiras para «unha fronte ampla que dea continuidade ao proceso de acumulación de forzas iniciado en 2012»; es decir, que ni sus antiguos socios en Madrid respondieron a la llamada ni los partidos nacionalistas gallegos acordaron una única candidatura que se materializase en una coalición cuyo plazo para ser presentada expiraba hoy, y por eso, Anova anuncia que no se presentará a las elecciones generales, como ocurrió en la convocatoria de abril. El partido del que es portavoz Antón Sánchez cree que ese acuerdo fue imposible porque «os intereses dos partidos estiveron por riba dos intereses da xente do común». Ante ese panorama, Anova dice que no va a contribuir en las elecciones generales «ao proceso de atomización da esquerda, xa que non foi posible garantir unha única papeleta do espazo de ruptura en Galicia».