Feijoo: «Non se pode pechar Endesa sen unha alteranativa concreta e viable»

Santiago / La Voz 28/09/2019 15:04 h

El presidente de la Xunta se mostró esta mañana muy preocupado por el posible cierre definitivo de la central térmica de As Pontes y, en general, por la situación que vive la industria gallega, de la que culpó al Gobierno central en funciones. Tras la reunión de la junta directiva del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo puso los ejemplos de Alcoa, que solo tiene garantizado el empleo durante dos años; de Navantia, de la industria conservera y la forestal, del sector del diésel o del puerto de Ferrol que, con el cierre de Endesa, verá reducido en un 50 % su actividad, para llamar la atención sobre la crisis en el sector. De todo ello responsabilizó a un Gobierno socialista al que dijo que se le lleva tiempo pidiendo una transición energética ordenada, pero que su única respuesta había sido «unha transición ideolóxica desordenada». Añadió el presidente de la Xunta que Galicia no puede soportar tantas «frivolidades e ocorrencias» porque «a parálise e a incompetencia durante un tempo non se nota, pero moito tempo é letal».

Feijoo, que se comprometió a defender a las familias afectadas por el cierre de la central, recordó lo que Galicia sabía sobre energías renovables, pero puntualizó que Endesa estaba cumpliendo todos las exigencias que se le habían hecho para reducir las emisiones y que, por eso, y por la trascendencia que tenía sobre el empleo y la economía, la planta de As Pontes «non se pode pechar sen unha alternativa concreta e viable».