Anova: «Por nós non vai quedar que haxa unha única papeleta do espazo o vindeiro 10N»

«Por nós non vai quedar que haxa unha única papeleta do espazo o vindeiro 10N»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 28/09/2019 18:37 h

Meses después de la ruptura de En Marea y de que Anova no llegase a un acuerdo con Podemos para presentarse conjuntamente a las elecciones del 28A, el partido nacionalista fundado por Xosé Manuel Beiras propone «unha nova fronte ampla» para la próxima cita con las urnas. «Por nós non vai quedar que haxa unha única papeleta do espazo o vindeiro 10N», indica el partido del que es portavoz Antón Sánchez tras la celebración de una conferencia política en Santiago.

En ese encuentro, Anova dice reafirmarse en su compromiso «cunha aposta unitaria de ruptura co réxime que sexa capaz de recoller todo o potencial transformador, unha aposta que sexa reflexo dun suxeito político galego como espazo de toma de decisións». Por eso llama a la creación de una mesa de coordinación política «na que deben estar representados todos os axentes do espazo de ruptura sen exclusións, partidos políticos e mareas municipalistas na fórmula que se concrete».

La semana pasada, En Marea, el partido de Luís Villares del que se desligó Anova, hizo un llamamiento similar a los partidos nacionalistas gallegos para presentarse de forma conjunta a las generales, sin que de momento se haya concretado ninguna alianza. Tanto para unos como para los otros, el calendario juega en contra, ya que el lunes 30 finaliza el plazo para presentar posibles coaliciones a las elecciones del 10N.