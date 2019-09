Hoy en La Voz: el coto a los productos «caseiros»; las cesiones de pisos a familiares; los nuevos grupos que tienen que vacunarse de la gripe

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marta Ruiz

Redacción 27/09/2019 09:03 h

Las informaciones que debes conocer este viernes 27 de septiembre.

A Fondo

La posibilidad de que Alberto Núñez Feijoo opte a un cuarto mandato se abre camino después de algunos de los mensajes que pronunció durante su discurso en el debate sobre el Estado de la Autonomía. El presidente de la Xunta apuntala esa idea y reitera que su compromiso con Galicia está «máis vixente que nunca», pero evita oficializar el anuncio. En el PP lo ven ya de candidato. Puedes votar y opinar sobre esta posibilidad en esta encuesta: ¿Crees que es un acierto que vuelva a presentarse?

Frente a Feijoo, la alternativa por la izquierda pivotaría sobre hasta seis formaciones de izquierdas. La antigua marea podría llegar a concurrir con cuatro marcas diferentes. Aquí analizamos en profundidad los candidatos confirmados o muy probables, como Gonzalo Caballero o Ana Pontón, y los aspirantes de la izquierda alternativa: Yolanda Díaz, Martiño Noriega, Carolina Bescansa o Luís Villares.

Hoy en La Voz

Hablamos ahora de economía. Banca y acreedores cercan a Barreras: o ampliación de capital o preconcurso. Ni Pemex (accionista mayoritario) está por la labor de invertir en una compañía de la que se quiere desprender ni Albacora quiere continuar en la empresa. Mientras, los proveedores ya no ocultan su asfixia por los impagos. En medio de esta tormenta, The Ritz Carlton ha reconocido a la Xunta que busca otro astillero para terminar su barco. Su auditor ha pillado a obreros portugueses durmiendo a bordo del buque durante su turno de trabajo por la noche. Y su sorpresa no acabó ahí. Y es que otros trabajadores estaban viendo películas en móviles o pescando caña en mano en un costado del buque. Aquí te lo detallamos.

La fuerte subida del precio del alquiler en los últimos años, unida a las cada vez mayores trabas para comprar casa, ha disparado el número de gallegos que viven en pisos que les dejan gratis familiares o amigos. Te detallamos también cómo está el mercado inmobiliario en España y por qué los precios de los alquileres en Idealista y Fotocasa son más altos que los que calcula Fomento.

La Xunta pone coto a los productos agroalimentarios «feito na casa» y «caseiros» y aprueba el decreto de artesanía alimentaria que regirá los productos agroganaderos de la comunidad.

Dejamos la economía y volvemos ahora a la política nacional que aún sigue inmersa en el terremoto Errejón. La papeleta de Más País para los comicios del 10N estará disponible en las circunscripciones de A Coruña y Pontevedra.

También ayer conocimos el último CIS, que recupera la estimación de voto, es decir, la llamada cocina. El PSOE (34,2%) cede terreno pero aún así dobla al PP (17,1%), que sube de forma mínima con respecto a los últimos sondeos, al igual que Unidas Podemos (15,5 %), Ciudadanos (12,9 %) y también Vox (7,5 %). La carrera electoral es analizada hoy en clave de opinión por Roberto L. Blanco Valdés en «Sánchez: 'Éramos la izquierda'»; Fernando Ónega en «Rivera paga esta ronda»; Gonzalo Bareño en «Errejón tampoco: que pase el siguiente»; y Xesús Alonso Montero en «¿Podemos ou 'Esquecemos'?».

La que sigue muy revuelta es la política estadounidense. La desclasificación de la denuncia anónima complica el futuro de Donald Trump. Ayer se conoció que la Casa Blanca intentó encubrir la llamada entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Escriben sobre el tema Miguel-Anxo Murado en «Último cartucho contra Trump» y Yashmina Shawki en «Lady Hale y Nancy Pelosi frenan a Johnson y Trump».

La política internacional dijo ayer adiós a Jacques Chirac (expresidente francés, 1932, París), el estadista de raza que resucitó a la derecha francesa.

Volvemos a Galicia. El Poder Judicial confirmó ayer la sanción que apartará a la magistrada Pilar de Lara de su juzgado. Rechazó por unanimidad el recurso de la jueza, que ahora tiene dos meses para acudir al Tribunal Supremo.

En Fisterra ayer murió ahogado un peregrino irlándes en la playa de Mar de Fóra. El hombre, de 35 años, quiso darse un baño en la playa con la puesta de sol y ya no pudo salir.

Y en O Grove fue noticia un tráiler atrapado en un estrecho camino por culpa de las indicaciones del GPS. Una trampa que terminó tras dos horas de tensión, de nervios y de maniobras a cámara lenta. La imagen la puedes ver aquí.

Hoy también hablamos de la gripe, en concreto, de los nuevos grupos que tienen que vacunarse de la enfermedad.

El ciclón Lorenzo y la paradoja de Azores. El huracán ha alcanzado ya categoría 4 y durante el fin de semana comenzará a moverse hacia el norte.

A las puertas del fin de semana te recordamos las citas que no te puedes perder en Galicia. Como tampoco te puedes perder la entrevista a Lucía Sánchez, cantante de la orquesta París de Noia: «Esto es un sueño».

Exclusivo suscriptores

¿A qué ayudas puedo optar si tengo un hijo en Galicia? Estas son todas las que ofrece hoy la Xunta, y las que aprobará.

¿Cómo preparar unas oposiciones? La formación virtual gana adeptos por la flexibilidad, pero la academia permite hacer simulacros y conocer compañeros. Analizamos todas las posibilidades: en una academia, por libre o en Internet.

Este es el kit de seguridad para dejar todo bien atado antes de morir.

Mientras dormías

Esta madrugada los jardines de Méndez Núñez en A Coruña han sufrido el mayor botellón desde que se inició el curso académico. Y es que la fiesta duró hasta casi las ocho de la mañana. A las 7.45 horas aún la música retumbaba con fuerza en algún local de ocio y los clientes disfrutaban también en el exterior.

Galicia en 313 concellos

En Arteixo el acceso a Sabón desde la AG-55 y la A-6 se desvía por Morás. El vial provisional se abre este viernes 27 tras la hora punta matinal. Así quedará la circulación en la zona.

El castaño cultivado más antiguo del sur de Europa es gallego y está en el concello ourensano en Os Blancos. El análisis genético que lo ha probado ha sido distinguido como la mejor investigación del año por la Academia Galega de Ciencia. Lo puedes ver en esta imagen.

En A Coruña es noticia la expropiación de una granja de As Xubias para hacer el párking gratuito del Materno. La parcela, junto al hospital, tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados y podría dar cabida a 215 turismos.

También en la ciudad herculina se habla del cierre de un «mítico» local de celebración de cumpleaños infantiles.

En Sanxenxo ya esperan al rey Juan Carlos, que tiene «unas ganas tremendas» de volver a la localidad este fin de semana y reencontrarse con el mar tras su última operación.

Opinión

«Una imagen y mil palabras». César Rodríguez escribe sobre la polémica por el tuit del PP con la foto de Lores dando una cabezada en el Parlamento: «La batalla era cruenta cuando llegó la explicación del regidor: había pasado varias noches en un hospital. A partir de ahí el juicio del público podía seguir siendo sumarísimo, pero por lo menos fue más justo: que menos que escuchar al protagonista/afectado. Ya sean diez, cien o mil, nunca sobran las palabras».

Lo más destacado de los deportes

El Celta salvó ayer un punto tras empatar en el último segundo de un partido ante el Espanyol que comenzó bien y se fue torciendo. Un empate que sabe a consuelo para los celestes aunque Escribá fue rotundo: «Los segundos 45 minutos fueron los peores de la temporada». En este álbum puedes ver las imágenes del encuentro y en esta encuesta dejar tu opinión sobre cada jugador: ¿qué nota mereció cada céltico?.

En la actualidad del Deportivo te contamos que Carmelo del Pozo se mete en el vestuario. Tras hacerse fuerte en su primer año en el Deportivo, en esta segunda temporada ha pasado a bajar a la caseta en los descansos y hacer indicaciones a los ayudantes de Anquela durante los partidos.

Hoy será noticia

¿Qué método anticonceptivo utilizan más los jóvenes? ¿A qué edad comienzan generalmente a tener relaciones sexuales? A estas y otras cuestiones da respuesta la encuesta que presenta este viernes la Fundación Española de Contracepción a partir de entrevistas realizadas a 1.200 adolescentes.