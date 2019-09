Feijoo apuntala su futuro y reitera que su compromiso con Galicia está «máis vixente que nunca»

0

La Voz de Galicia D. Sampedro, S. Luaña

Santiago / La Voz 26/09/2019 15:51 h

Alberto Núñez Feijoo aprovechó el miércoles la sesión inaugural del debate sobre el estado de la autonomía para soltar unos cuantos mensajes que conducen a pensar que optará a un cuarto mandato como candidata del PP a la presidencia de la Xunta y este jueves, tras presidir la reunión semanal de su gobierno, reiteró todas y cada una de las palabras que salieron de su boca, apuntalando así su futuro político, aunque matizó que el día que tenga que anunciar formalmente su candidatura, lo dirá de una forma «clara e diáfana» para que non haya ninguna duda.

«Reitero o que dixen, non quito nin poño nada», respondió el mandatario autonómico al ser preguntado por esas frases tan esclarecedoras que salpimentaron su discurso del debate de la autonomía. Frases como del tipo «o meu compromiso con Galicia está máis vixente que nunca», que volvió a reiterar este jueves; o como «os galegos poden contar comigo» o incluso la de «traballarei para que o PP consiga outra maioría absoluta».

No hizo Feijoo el más mínimo intento de desmentir o matizar ninguna de estas afirmaciones, si bien puntualizó que un presidente de la Xunta, esté o no en activo, que no muestre siempre su disposición de Galicia «non foi ou non é un bo presidente da Xunta». Es más, añadió que tanto los expresidentes Laxe como Touriño, e incluso los ya fallecidos Fraga y Albor, «sempre estiveron a disposición durante e despois do seu mandato». Por tanto, en su opinión, esa puesta a disposición, al margen de si se confirma o no su nueva candidatura en el PP gallego, «é o mínimo que se pode esperar».

El jefe del Ejecutivo no quiso especular más con este asunto para dejar la Xunta al margen de ese «carrusel no que se move a política española», y soltó unos cuantos gestos que indican que seguirá gobernando con normalidad para agotar la legislatura, pues en 15 días tiene previsto aprobar el techo de gasto de la Xunta Galicia para remitir un proyecto de presupuestos al Parlamento antes del 20 de octubre.

Las palabras de Feijoo que parece anticipar su disposición a optar a un cuarto mandato fueron también valoradas en el Parlamento por el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, que prefirió dejarle las especulaciones a su jefe de filas. «Non vou interpretar a Feijoo», se excusó.

Más rotundo se mostró el presidente del PSdeG y portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, que dijo no tener «ningunha dúbida» de que Feijoo volverá a ser el cartel electoral del PPdeG para la Xunta. «O que espero é que os galegos non queiran que siga aí, porque Feijoo representa un modelo esgotado», zanjó.