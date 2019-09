Villares alerta sobre «unha emerxencia feminista, social e climática» en Galicia

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 25/09/2019 19:53 h

Luís Villares arrancó su discurso en el debate sobre el estado de la autonomía con un estracto del que pronunció la activista de 16 años Greta Thunberg en la ONU para llamar la atención sobre la situación de «emerxencia» que vive Galicia. «A casa está en chamas e o país está en chamas», dijo. A su entender, hay «unha emerxencia feminista, unha emerxencia social e unha emerxencia climática».

Esa es para el portavoz del Grupo Mixto la situación actual de Galicia, una situación que, a su entender, Feijoo no tiene en cuenta porque se puso «o traxe de vítima, como se Galicia non tivese autogoberno e vostede -dijo dirigiéndose al presidente de la Xunta- non tivese responsabilidade co que pasa en Galicia». Villares cree que se llegó a esa situación en el Gobierno gallego porque «vostede agardaba un billete para Madrid que non chegou, e segue esperando no andén».

Sobre la emergencia feminista, Villares acusó a la Xunta de limitarse a medidas propagandísticas sin invertir en políticas reales que cambien la situación en la que vive la mujer gallega y en medias educativas y culturales que reviertan la situación. Ligado al feminismo, el líder de En Marea habló también de la dependencia y acusó a Feijoo de destinar menos que la media estatal a los colectivos más necesitados. En concreto, calificó como fracaso las políticas de residencias públicas y se preguntó si «algunha vez considerou a posibilidade de subirlle os impostos aos máis ricos» para que estos servicios no dependan de las donaciones de Amancio Ortega. Para ello, Villares exigió una renta básica universal.

El portavoz del Grupo Mixto habló también de emergencia climática, y en ese sentido pidió al Gobierno gallego que tenga en cuenta el «berro unánime» de los jóvenes. «Semella que en Galicia non goberna Feijoo senón un lobbie empresarial» en el que Villares incluyó tanto a la mina de Touro como a Ence o Sogama. «Necesitamos un mapa da transición sotible de Galicia», dijo.

Repitiendo las palabras de Adriana, una enfermera de Pontevedra que encadenó 800 contratos, Villares acusó a Feijoo de proteger la sanidad privada, en contraste con la situación de muchos trabajadores de esas empresas que malviven con contratos precarios; como Mónica, teleoperadora de A Coruña que reconoce que va a trabajar cada día sin saber si será el último. «Son realidades da vida diaria» que dejan claro que «pasamos da precariedade laboral á precariedade social», añadió en referencia a las personas que viven con salarios mínimos o con ayudas públicas escasas e insuficientes.

No son, para Villares, las únicas «emerxencias galegas». Habló de otras, como la implosión del país, la emigración de los jóvenes o el cataclismo demográfico de Galicia.

A la bancada de la oposición la invitó a lograr un acuerdo social contra el cambio climático. «Un acordo de longo percorrido, pois as medias son de calado, para podernos presentar á sociedade galega como unha alternativa diversa pero que comparte valores esenciais», dijo Villares en el cierre de su discurso.