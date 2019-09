Mato se acerca al PP, mientras cumple cien días sin acuerdos con Ferrol en Común y el BNG

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia carmela lópez

ferrol / la voz 25/09/2019 05:00 h

«Si los cien días sirvieron para esto, es una noticia importante», manifestó ayer el alcalde socialista de Ferrol, Ángel Mato, sobre el ofrecimiento del PP para crear cinco mesas de trabajo para desbloquear los grandes temas de ciudad, a lo que el regidor respondió con un «sí rotundo», bajo el argumento de que «Ferrol necesita el esfuerzo de todos». Mato recordó que antes y durante la campaña, y también ahora gobernando, se había mostrado siempre favorable al diálogo, en torno a diez acuerdos «que fueron sistemáticamente cuestionados y que ahora parece ser que ya no son una quimera y que poco a poco se va convirtiendo en algo que comparten el resto de las fuerzas, al menos el PP».

El alcalde sostiene que el diálogo es el marco en el que «nos debemos mover, no solo el PP y el PSOE como fuerzas más representativas, sino también el resto de los grupos políticos, y avanzó que acepta las mesas que le propuso el portavoz popular, José Manuel Rey Varela, y que tiene intención de abrirlas próximamente. «Creo que es mi responsabilidad como alcalde», dijo, añadiendo que también invitaría a Ferrol en Común y al BNG «a tratar todos los asuntos que sean importantes para la ciudad».

Ángel Mato le dio la bienvenida al grupo popular, al que agradeció que «esté dispuesto al diálogo» y avanzó que la primera mesa abordará la complicada situación financiera de Emafesa, la empresa que gestiona el abastecimiento de agua.

Por su parte, el portavoz del PP, José Manuel Rey Varela, calificó de «muy positiva» la acogida del PSOE a su iniciativa, «porque es evidente que un gobierno reducido no lo puede hacer solo, de ahí nuestra voluntad de crear las cinco mesas de trabajo», dijo, añadiendo que su grupo designará dos representantes para la negociación, «sabiendo que podemos tener un punto de partida común con el gobierno y puede haber sintonía».

«Asedio permanente»

En cuanto a los que le dieron el apoyo a Mato en la investidura, Ferrol en Común y BNG, no hubo ningún tipo de acercamiento en estos cien días. Jorge Suárez manifestó ayer que en su acuerdo con el PSOE para la investidura ya estaban contempladas reuniones de trabajo en temas clave. «Ogallá nós tiveramos esas ofertas do PP ou incluso do PSOE no noso mandato, pero foi un asedio permanente», dijo.

El exalcalde acusó al equipo de Mato de crear un «búnker inexpugnable, sen diálogo», pero añadió que «nós nunca utilizaremos o voto de castigo político, aínda que recordamos quen votou a quen». Y el BNG permanece en silencio, después de haberle dado plantón al gobierno ausentándose del primer pleno ordinario.