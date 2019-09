A Errejón le salen pretendientes en Galicia: Xuntos lo apoya

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Redacción / La Voz 24/09/2019 12:51 h

No solo En Marea tantea una posible alianza con Íñigo Errejón, que explora presentarse a las elecciones generales del 10N por las provincias de Pontevedra y A Coruña. También Xuntos, una organización escindida de Podemos por sus diferencias con Pablo Iglesias y con la que entonces era secretaria xeral en Galicia, Carmen Santos, apoya el proyecto de Errejón y estudia sumarse a él. Es más, Carlos Armada, coordinador de los grupos municipales de Xuntos, declara a su formación claramente errejonista: «Xuntos lembra que mentras participou en Galicia, como Xuntos Podemos, foi unha corrente cercana a Errejón na provincia de Pontevedra, sendo no sur da provincia o grupo máis cercano a el, e foi Xuntos quen organizou os actos de Errejón no sur da provincia e o central en Vigo».

Xuntos confronta el proyecto de Pablo Iglesias, al que acusa de «irresponsabilidade», lo mismo que a Pedro Sánchez, con el de Errejón, que califica como «proxecto serio, progresista e de esquerda construtiva», por lo que esperan poder sumarse al mismo desde Galicia.