Los empleos más demandados, una gran estafa piramidal en Galicia y otros temas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia César Rodríguez

La Voz / Redacción 24/09/2019 08:57 h

Comienza el día informado...

A Fondo

El inicio de la carrera de la repetición electoral del 10N la domina Íñigo Errejón. Su salto a la arena electoral estatal ha alterado el mapa político y ha provocado el realineamiento de varias fuerzas, como Compromís y En Marea. La plataforma del fundador de Podemos -aún sin nombre- prevé competir en dos circunscripciones gallegas, A Coruña y Pontevedra. ¿cuáles son sus posibles apoyos en la comunidad? Pues los decepcionados con Pablo Iglesias. Puedes leer aquí todos los detalles.

En el otro lado del sistema de partidos el PP ha asentado las líneas maestras para la nueva competición electoral. Su líder, Pablo Casado, seguirá apostando por un discurso moderado. Salvo sorpresa mayúscula, concurrirán a las urnas con sus siglas. Ciudadanos ha vuelto a rechazar la coalición España Suma con una frase rotunda: «Hay que sumar diputados, no imputados».

¿Y qué dicen las encuestas? Pues ninguna da mayoría suficiente en las próximas elecciones. En clave de opinión Fran Espiñeira pone el acento en la «igualdad entre bloques» y en la necesidad de pactos. También apela a los políticos para que «estén a la altura de sus votantes».

Hoy en La Voz

La gran noticia del lunes fue la quiebra de Thomas Cook, un gigante de los viajes, el turoperador más antiguo del mundo. Su bancarrota dejó en tierra y esparcidos por medio mundo a más de 600.000 viajeros. ¿Las razones inmediatas de la quiebra? Pues hay que mirar hacia la evolución de un mercado cada vez más digital y hacia las ondas de incertidumbre que genera el «brexit».¿Sus efectos en Galicia? Más de 5.000 viajes en el aire. En clave de opinión Fernando Salgado señala un responsable: «Boris Johnson dejó caer a Thomas Cook».

¿Qué puestos de trabajo necesitan las pymes españolas, núcleo fundamental de la economía patria? Pues según un estudio reciente demandan, sobre todo, dependientes y camareros. Te contamos aquí las diez ocupaciones que concentrarán la mitad de las ofertas de empleo en este tipo de empresas.

Galicia encara su trigésimo debate de la autonomía. Hay diez temas clave que deberán abordar a partir de mañana el presidente de la Xunta y las fuerzas de la oposición en sus discursos, pero tres son señalados como prioritarios: la financiación, la sanidad y el declive demográfico.

Golpe al independentismo violento en Cataluña. En una operación ordenada por la Audiencia Nacional fueron detenidas nueve personas que preparaban ataques «terroristas» inminentes en represalia por la sentencia del 1-O. Estaban listos para atentar con explosivos.

Audasa ingresa cada día 400.000 euros en peajes. La concesionaria de la AP-9 dispara su beneficio en un semestre con el nivel de tráfico más alto en seis meses.

El uso del teléfono móvil en la escuela ha vuelto al primer plano de la actualidad por los planes del consejero de Educación de Madrid de prohibirlo. Si se da ese paso, la comunidad se sumaría a Castilla-La Mancha y a Galicia, las únicas hasta ahora que vetan su uso. Puedes leer aquí cómo está el panorama estatal y las posturas a favor y en contra.

«No vivo en un país democrático (Catar), pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de España». Estas palabras del exfutbolista Xavi Hernández han provocado una gran polémica. En clave de opinión Mariluz Ferreiro pone el acento en cómo es Catar, «ese gran país cuyo ejemplo deberíamos seguir todos».

El telar de las mujeres: la estafa piramidal disfrazada de feminismo llega a Galicia. Para entrar en el grupo piden que la persona aporte 1.200 euros.

Cómo capturar 10.000 velutinas en cinco días. Idean un método ideal para instalar en colmenares o entre árboles frutales y poder poner freno a la avispa asiática

Mientras dormías

Nueva polémica en la larga precampaña presidencial en Estados Unidos. Trump niega haber vinculado una ayuda militar a Ucrania con la investigación a la familia de uno de los favoritos a la nominación demócrata, Joe Biden.

Galicia en 313 concellos

«Cada 20-25 minutos había xente vomitando no campo da festa». Numerosos vecinos de Corme sufren desde al menos dos días vómitos y diarreas. Se desconocen por ahora las razones, pero se ha pedido a los habitantes que no beban agua del grifo.

A Coruña podrá erradicar definitivamente un núcleo histórico de venta de droga, las casas de San José podrán ser demolidas. Las bromas previas a las bodas han subido de categoría. Donde antes había sábanas y pancartas ahora hay vallas publicitarias. Puedes ver aquí las fotos de algunos casos recientes. Opinión

«De aquellos polvos de la incitación vienen estos lodos de insurrección». Fernando Ónega escribe en Batasuna, versión catalana 2019 sobre la reacción del independentismo a la detención de nueve personas que preparaban atentados en respuesta a la futura sentencia del Supremo sobre el procés.

Lo más destacado de los deportes

El Deportivo ha remodelado su organigrama para el fútbol base. Te contamos aquí quiénes son los nombres y cuáles son los roles del nuevo equipo que dirige Carmelo del Pozo.

En el Celta es noticia la futura ciudad deportiva. El concello de Mos ha armado un sistema para expropiar fincas incluso sin acuerdo. El club no tendrá que negociar los precios y podrá ocupar los terrenos antes de pagarlos.

Messi ha ganado el premio FIFA The Best 2019. El astro argentino se impuso a Van Dijk (Liverpool) y Cristiano Ronaldo (Juventus). Naso Calvo glosa su figura en el artículo No hay nadie como Messi.

Hoy será noticia

El Tribunal Supremo decide hoy si autoriza la exhumación de los restos de Franco. Seis magistrados afrontan un debate jurídico que se antoja «muy complejo».