Los municipios avisan: no aceptarán más competencias sin recursos «y sin ser escuchados»

redacción / la voz 21/09/2019 20:56 h

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y candidato a la reelección, Abel Caballero, exigió ayer una financiación local negociada «en paralelo» a la autonómica y advirtió de que los ayuntamientos no asumirán «ni una competencia más sin recursos y sin ser escuchados». Caballero hizo estas declaraciones durante la inauguración del XII Pleno de la FEMP, al que ha asistido también el ministro de Agricultura y responsable de Política Territorial, Luis Planas, quien ha subrayado la necesidad de abordar la financiación local «junto o inmediatamente después» de la autonómica. «Queremos diálogo, Estado. No reclamamos poder, reclamamos el bienestar de la ciudadanía», defendió el alcalde de Vigo, que pretende que la negociación de la financiación de los ayuntamientos se desarrolle en paralelo a la de las comunidades autónomas.

«Se tiene que acabar el que quedemos para el final para coger lo que otras instituciones decidan que no es de ellos. No queremos ser residuales (...), porque todos somos Estado», dijo, para recordar después «la profunda capacidad vertebradora» de los 8.131 alcaldes que hay en España.

A diferencia de las comunidades autónomas, recalcó, los ayuntamientos son «financiera y fiscalmente corresponsables» y recaudan con sus impuestos el 63 % de lo que suponen sus gastos. Para Caballero, la financiación local debe dar respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos y aseguró que quieren asumir nuevas competencias, siempre que lleven aparejadas los recursos económicos precisos para ejercerlas. Considera que algunas comunidades autónomas «centrifugan» responsabilidades hacia los ayuntamientos sin darles recursos, una situación que van a «combatir» colectivamente desde la FEMP.

Capacidad de gestión

«Cada vez que un comunidad autónoma ceda una competencia o el ejercicio de la competencia a un ayuntamiento, no la vamos a asumir si no viene con su coste efectivo adosado», avisó. Como muestra de la «capacidad total» de gestión y la responsabilidad de los municipios, destacó que entre el 2013 y el 2018 la administración local fue la única que cumplió con la estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, lo que demuestra que es «seria y solvente». Sin embargo, lamentó, se da la paradoja de que los que cumplen están vigilados y los que vigilan no cumplen. «Eso no nos gusta», insistió Caballero, y por ello mantienen su demanda de mayor autonomía para gastar los más de 40.000 millones de euros que ayuntamientos y diputaciones tienen de remanente. No quieren que nadie gaste su superávit, sino que sea decidido por cada municipio y «sin que se ejerza ningún control sobre cómo o cuándo».

Recordó además que el Estado les debe 2.000 millones de euros por la participación en los tributos estatales y por las entregas a cuenta. Caballero afirmó que el reforzamiento de los ayuntamientos y las diputaciones es una de las primeras y más acuciantes políticas de Estado y que «como tal, hay que abordarlo». Cree, no obstante, que el Gobierno de Pedro Sánchez entiende el «papel clave» de los municipios y se ha comprometido a «mimar» a la FEMP.

Abel Caballero será reelegido hoy presidente de la FEMP

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) revalidará mañana al alcalde de Vigo, Abel Caballero, como presidente hasta el año 2023 y el PP desvelará también en el XII Pleno de la FEMP su apuesta para la vicepresidencia primera que ha ocupado hasta ahora la exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

La candidatura del socialista la anunció el pasado 7 de septiembre el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque se formalizará mañana en el Pleno de la FEMP que servirá, además de para elegir a su presidente, para votar las candidaturas de los equipos que liderarán la institución durante el próximo mandato 2019-2023, que se adaptarán a los resultados de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

El PSOE, como ganador de las pasadas elecciones municipales, tiene la potestad de designar al presidente de la próxima legislatura y ha decidido apostar de nuevo por Caballero, que en los comicios municipales de Vigo mejoró la mayoría absoluta con la que gobierna el consistorio.