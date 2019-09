La Xunta reclama al Gobierno que pague la totalidad de la deuda a las comunidades y no solo una parte Feijoo recuerda que a la Xunta le deben 700 millones de euros y reclama «respecto» para los gallegos

La Xunta reclama al Gobierno que pague la totalidad del dinero que le debe a las comunidades autónomos y no solo una parte. Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijoo, desde Mar de Plata, Argentina: «Pedimos que se libere a totalidade do diñeiro de forma inmediata, porque ese diñeiro non é do Goberno central».

El jefe del Ejecutivo gallego recuerda que Galicia precisa ese dinero para no haya tensiones en la tesorería. Después insistió en que el dinero no es del ministerio de Hacienda. «É da Facenda galega e dos servizos púlicos galegos».

«Ás poucas horas de coñecerse a nova convocatoria electoral, din que van pagar unha parte e a deixar a deber outra», dijo hoy el presidente de la Xunta, que lamentó esye tipo de actuaciones por parte del Estado.

«Ao principio cando empezou a aflorar esta débeda dicíase que era un invento da Xunta. Despois, aceptouse a débeda pero dicíase que non se podía pagar. Logo, que había un informe da Avogacía do Estado que, primeiro, non existía, pero que se fixo posteriormente. Despois, díxose que se resolvería no mes de decembro e, agora din que van pagar unha parte e a deixar a deber outra», destacó Feijoo.

Y es que hoy se ha conocido que Hacienda desbloqueará en 10 días 4.500 millones para las autonomías, según informa El País, algo que reclaman desde hace semana diferentes presidentes autonómicos, entre ellos el gallego.

Cuatro comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canrias, han activado ya ajustes en el gasto prúblico. Desde Galicia el Gobierno de Feijoo ha movido ficha en los últimos días y, ante la negativa del Gobierno central a desbloquear el pago de los 700 millones de euros que se le adeudan a la Xunta en concepto de entregas a cuenta, IVA e incentivos pendientes, ha decido suscribir nuevas operaciones de crédito para cumplir los compromisos presupuestarios sin hacer recortes. Ahora bien, el déficit público que generen estas operaciones a mayores será cargado a la Administración del Estado, y no al balance de la autonómica.

Eso es al menos lo que el jueves dijo el director xeral de Planificación e Orzamentos, Miguel Corgos, que respondió en el Parlamento a una pregunta de la diputada del BNG Noa Presas relacionada precisamente con el bloqueo de los fondos del Estado. Corgos aprovechó su intervención para hacer un relato somero del problema generado a las comunidades autónomas por la falta de actualización de los anticipos que tienen que cobrar del Estado por su participación en la recaudación de los tributos. A Galicia se le adeudan por este concepto 330 millones de euros, a los que se unen 200 millones más del IVA del 2017 pendientes de transferencia y otros 170 millones de incentivos por cumplir dos años consecutivos con la regla de gasto.