La Xunta estima que la universidad privada gallega estará operativa en el curso 2021-22

20/09/2019

La Universidad Intercontinental de la Empresa, que superó la fase de consulta previa para convertirse en la primera universidad privada de Galicia, podrá empezar a impartir clases y titulaciones, «no mellor dos casos e sempre que supere todos os trámites», a partir del curso académico 2021-22. Así lo expuso este viernes el secretario xeral de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Jesús Oitavén, durante una intervención en el Parlamento, en la que advirtió también que para que el nuevo centro impulsado por Abanca esté operativo deberá reunir primero el dictamen favorable de al menos media docena de organismo públicos de Galicia y del Estado.

El número dos de Educación respondió a una pregunta del diputado Martín Fernández Prado (PP) para explicar los pasos que se han dado hasta el momento en la tramitación de la Universidad Intercontinental de la Empresa. Su reconocimiento dispone del informe favorable de la Xunta desde el pasado juio, lo que indica que pasó a la siguiente fase, en la que se verificaron los requisitos legales y técnicos que ha de cumplir.

Este mes de septiembre se sometió a exposición pública el anteproyecto de ley que regulará la creación de la nueva institución privada, un texto que todavía deberá ser aprobado por el Parlamento gallego con todos los dictámenes pertinentes para que el centro pueda echar a andar, algo que se prevé pueda ocurrir en el primer semestre del 2020. Solo a partir de ese momento se podrán solicitar las titulaciones a impartir, que tienen un tiempo de tramitación de cerca de un año. «Pídese en agosto para impartilos en setembro do ano seguinte, así que no mellor dos casos falamos de dous cursos», explicó Oitavén, que remarcó la nueva universidad no podrá estar operativa antes del curso 2021-22.

La Universidad Intercontinental prevé impartir, según destaca su petición de autorización, cuatro grados y cuatro másteres en al menos dos ramas de conocimiento, distribuidos en sus centros de A Coruña y Vigo. Entre las titulaciones que intenta impartir está la administración de empresas, la inteligencia digital, derecho de la empresa, ingeniería en la arquitectura o la ingeniería empresarial. También creará dos programa de doctorado y deberá establecer, por imperativo legal, un sistema de becas de estudio que garanticen la igualdad de oportunidades de los alumnos con menos recursos económicos.