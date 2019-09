Feijoo anima a los hijos de la diáspora en Argentina a que vuelvan a Galicia

0

La Voz de Galicia javier vence

buenos aires / e. la voz 19/09/2019 21:13 h

Alberto Núñez Feijoo ya ha pasado el ecuador de su viaje y lo hizo con un baño de emigrantes gallegos y, especialmente, de un nutrido grupo de jóvenes hijos de la diáspora, a los que animó en Buenos Aires a retornar a Galicia. «Nos interesa que vengáis a Galicia y que os quedéis.¿Por qué no vais a poder quedaros en vuestra tierra si vuestros abuelos se quedaron en esta?». El presidente hizo entrega de las Compostelas a un centenar de jóvenes galaico-argentinos que participaron de la última edición del programa Conecta con Galicia, el cual cumplió tres décadas de existencia para que un total de 9.100 jóvenes de veinte países estrechen sus lazos con la comunidad gallega y sus familias. El acto, en el que participaron unos 400 invitados, tuvo lugar en una amplia carpa ubicada en el patio trasero de la Embajada del Reino de España, situada en el barrio Parque de esta ciudad. Se vivió como una verdadera romería gallega, un día de fiesta.

Ante los jóvenes de sangre gallega, Feijoo recordó que el emigrante gallego vivió en Argentina a partir de 1900 con «un equilibrio complejo». «Queriendo a sus orígenes y también a su presente -añadió-, y con ello buscaron reconstruir su historia para dejar un vínculo con Galicia a través de los distintos centros, que son embajadas gallegas». Feijoo hizo un perfil del carácter gallego ante las nuevas generaciones de la Galicia exterior: «El gallego tiene una forma de entender el mundo sin tener problemas con nadie. Le gusta pagar lo que debe, no gastar más de lo que tiene y cumplir con su trabajo. Estos son los valores que nos transmitieron nuestros padres, y así se puede presentar uno en cualquier lugar del mundo, tanto en Roma como en Santiago».

Bajo un clima primaveral en Buenos Aires y a los pies de una inmensa alfombra gris que tapizó toda la carpa blanca, encabezada por una gran pantalla Led donde se proyectó un vídeo conmemorativo, el embajador de España en Argentina, Francisco Javier Sandomingo Núñez, también nacido en A Coruña, recibió de esta manera a Feijoo: «Sea bienvenido señor presidente, esta es su casa. Sabemos que siente mucho a este país y a Buenos Aires».

Poco antes de cerrar el acto, el presidente gallego redobló la apuesta y señalando a los más jóvenes del grupo, aquellos que acaban de llegar de Galicia, les espetó: «Sois el futuro de Galicia en el exterior. Sois los herederos de lo que se entiende por galleguidad y esto no entiende de exclusiones. El gallego no entiende de fronteras, ya que nos interesa el mundo: la galleguidad no es un frasco donde se guardan las especias, no pide carné ni teme a la mezcla».

La Xunta logra que la mitad de los barcos que faenan en la costa argentina se construyan en Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno argentino, Luis Miguel Etchevehere, acordaron que la mitad de los barcos que operan en aguas de Argentina puedan construirse en astilleros gallegos. Feijoo y Etchevehere han mantenido una reunión definida por el mandatario autonómico como «clarificadora, tranquilizadora y muy esperanzadora», pues también han abordado la continuidad de la pesca de langostino para la flota gallega, que estará «garantizada» con una vocación de mantenerse por un período de 15 años.

«En el ámbito de la renovación de flota, el ministro destacó que la previsión que tienen es la de construir barcos por un importe de 2.500 millones de dólares, entendiendo que la mitad, aproximadamente, de esa cartera de pedidos se podrá construir en astilleros gallegos», apuntó el presidente de la Xunta.

Asimismo, el Gobierno argentino y el gallego han acordado una rebaja de los aranceles para la construcción de barcos de más de 30 metros que se realicen fuera del país latinoamericano. De este modo, el arancel pasará de un 14 al 7 %.

Prospecciones de petróleo

Otro de los temas tratados en el encuentro ha sido la intención del Ejecutivo argentino de estudiar la posible explotación de yacimientos de petróleo en sus costas. En este sentido, el ministro de Pesca señaló que estas prospecciones no afectan a los bancos de langostino, pota y merluza en los que faenan empresas gallegas.