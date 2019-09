0

La Voz de Galicia R. Estévez

Valga / La Voz 20/09/2019 05:00 h

El lunes por la mañana, cuando oyeron los disparos, algunos vecinos de Carracido (Valga) creyeron que aquello era cosa de rapaces. Acababa de haber fiestas en una parroquia vecina y calcularon que los chavales de la aldea estaban agotando sus provisiones de petardos antes de ir al colegio. Pero los ecos de fiesta no eran tales. Eran el principio de una pesadilla colectiva de la que los habitantes de esta pequeña localidad rural, de apenas 6.000 habitantes, saben que no podrán despertar. Tres vecinas, Sandra Boquete, Alba Boquete y María Elena Jamardo, fueron tiroteadas por el exmarido de la primera, José Luis Abet. Atacó a sangre fría, sin importarle que sus dos hijos, de siete y cuatro años, estuviesen delante, viéndolo todo. «E aínda menos mal que non os matou a eles», comentaban estos días los vecinos, anonadados por la magnitud de una tragedia que ha dejado a dos niños sin madre, sin abuela y sin tía. A un hombre, sin esposa y sin hijas. A un joven, sin prometida. Y a la madre de Elena teniendo que acompañar tres féretros al cementerio de Campaña.

Para ellos y para el resto de la familia, el multitudinario entierro celebrado el miércoles no fue más que el comienzo de un largo camino de duelo. Para muchos vecinos de Valga, también. Así lo cree la responsable de Igualdade, Begoña Piñeiro. «Estamos intentando sobrelevar todo isto... Pero non vai ser fácil recuperarse deste golpe. Foi moi duro», dice la concejala. Asegura que el Concello estará «pendente da familia e de todo o que poidan precisar. Pero a eles fáltalles o máis importante, e iso é algo que nós, por máis que nos gustaría, non lles imos poder devolver».

Begoña deja de hablar sin apenas acabar la frase. Las lágrimas han invadido su voz. «Non entendo o que pasa. Nós levamos tempo traballando nestes temas, pero non estamos a conseguir nada. Algo facemos mal», exclama. Y apela a la educación en el respeto como única vía para acabar con esa violencia que se desata una y otra vez, contra las mujeres. En Valga habían sentido sus devastadores efectos hace seis meses, cuando María José Aboy fue tiroteada por su esposo, que acto seguido se suicidó. Esta vez, el dolor se ha multiplicado por tres. «Xa sei que a violencia machista é un problema que afecta a toda a sociedade, que non son cousas que só pasen en Valga... Pero levamos catro mulleres mortas en seis meses. Iso dá que pensar», comenta Carmen. Ella, como muchos otros vecinos, se enjuga las lágrimas y comenta la homilía del arzobispo, durante el entierro, cuando apeló al perdón. «Non é fácil», rosma Carmen, que no da crédito a las declaraciones realizadas por la madre de Abet, cuando aseguró que su hijo era un santo. «Estaría en estado de shock ela tamén», razona, intentando encontrarle sentido. Hay quien la juzga, aun, con más severidad. «Pero como pode dicir que o seu fillo non é capaz de matar nin un polo, despois do que fixo?», comenta con indignación otra mujer.

Con todo, la llama de la rabia no acaba de prender en una población calcinada estos días por el dolor, deseosa de recuperar, al menos, la tranquilidad perdida en estas jornadas, en las que los ojos de todo el país se volvieron hacia ella. Invocan los vecinos el derecho al olvido, que en este caso no tiene nada que ver con la desmemoria, sino con la reconstrucción.

Y así, mientras el proceso judicial sigue su camino —según fuentes oficiales, hasta la próxima semana no habrá novedades sustanciales en ese terreno—, la vida se empeña en abrirse paso de nuevo. Mañana, la banda municipal de Valga presentará en la Cidade da Cultura su versión del Carmina Burana traducida al gallego. Es solo un detalle.